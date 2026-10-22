Kétszer is beszédet mond Magyar Péter az október 23-i megemlékezéseken

A megemlékezések csütörtökön 15 órakor ünnepséggel és koszorúzással kezdődnek a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemnél. Innen 16 órakor, Magyar Péter vezetésével fáklyás felvonulás indul a Bem József térre.

Megkezdődnek az ’56-os programok: itt mond beszédet Magyar Péter.

Fotó: Ladóczki Balázs

Magyar Péter ma a Bem téren mond beszédet

A Bem téren ünnepi műsorral, diákok előadásaival és koszorúzással emlékeznek meg a forradalom hőseiről. Magyar Péter 17.15-kor mond beszédet, majd 19.56-kor a Nagy Imre téren meggyújtja a forradalom lángját.

A miniszterelnök a Kossuth téren is felszólal

Október 23-án reggeltől Budapest több pontján családi programok, koncertek, installációk és performanszok várják az érdeklődőket. Az id. Antall József rakparton fellép a SUGO tamburazenekar, a Balázs Elemér Group, Járai Márk pedig Cseh Tamás dalait adja elő.

A 2-es villamos vonalán egy olyan nosztalgiaszerelvény is közlekedik majd, amely 1956 áprilisában állt forgalomba.

Az állami ünnepség október 23-án 15.30-kor kezdődik az Országház előtti Kossuth téren, ahol Magyar Péter miniszterelnök ismét beszédet mond. A programot este a Budapest Bár koncertje zárja.