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Magyar Péter

Magyar Péter nyilvános elhatárolódást követel a Katolikus Egyháztól

25 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Magyar Péter szerint a Katolikus Egyháznak azonnal és nyilvánosan el kell határolódnia Osztie Zoltán katolikus plébános egy korábbi szentmisén elhangzott mondataitól. A miniszterelnök Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy a papnak több millió magyar ember nevében bocsánatot kellene kérnie.
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Magyar Péterkatolikus egyházminiszterelnök

Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon közzétett bejegyzésében azt írta, hogy elvárja a Katolikus Egyház azonnali, nyilvános és teljes elhatárolódását Osztie Zoltán szavaitól. A politikus szerint a katolikus plébános 2026. szeptember 26-án, Feldebrőn, a Szent Márton-templomban egy szentmise prédikációjában tett olyan kijelentéseket, amelyeket vállalhatatlannak és a kereszténységgel összeegyeztethetetlennek nevezett.

Magyar Péter
Magyar Péter Fotó: Mediaworks

Magyar Péter szerint Osztie Zoltán korábban is többször nyilvánult meg pártpolitikai kérdésekben, ám szerinte a mostani eset azért különösen kifogásolható, mert a kijelentések egy templomban, a prédikáció részeként hangzottak el.

A miniszterelnök azt írta, hogy önmagában a kritika nem jelent problémát, ugyanakkor szerinte sem hívő, sem ateista magyar embernek nem kellene elfogadnia, hogy egy katolikus pap egy templomban ilyen stílusban és tartalommal beszéljen róla. Magyar Péter egyúttal azt állította, hogy tisztában van azzal, hogy Osztie Zoltán gondolatait és szavait a Katolikus Egyház sem osztja.

Magyar Péter ennek ellenére nyilvános egyházi elhatárolódást sürgetett. Bejegyzésében azt írta, hogy Osztie Zoltántól több millió magyar ember nevében bocsánatkérést vár.

A miniszterelnök ugyanakkor arról is írt, hogy nagyra becsüli a magyarországi egyházak szociális, oktatási, kulturális és hitéleti tevékenységét. Hangsúlyozta, hogy szerinte az egyházak számos láthatatlan és nélkülözhetetlen feladatot látnak el, amelyekkel segítik a magyar embereket.

Magyar Péter szerint azonban mind az egyházi, mind a világi életben meg kell húzni bizonyos határvonalakat. Bejegyzése végén arra kérte követőit és a nyilvánosságot, hogy mellőzzék az egyházellenes kommenteket és megjegyzéseket. Azt írta, hogy Osztie Zoltán szavai szerinte olyan messze állnak a kereszténységtől, mint a farizeusok Jézus tanításától.

 

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