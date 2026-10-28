Magyar Péter Prágába utazik, majd az egyiptomi elnököt fogadja Budapesten

Migrációról és energetikai biztonságról is egyeztetnek Magyar Péterék

A kormányülés keretében a magyar miniszterek külön-külön is megbeszélést folytatnak cseh hivatali partnereikkel, Magyar Péter pedig Andrej Babišsal ül tárgyalóasztalhoz.

Az egyeztetések középpontjában az aktuális európai és nemzetközi ügyek állnak. A tervek szerint többek között az Európai Unió versenyképességéről, az energetikai biztonságról, a migrációról, az uniós költségvetés jövőjéről és az EU bővítéséről is tárgyalnak– számolt be a Portfolio.