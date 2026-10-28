ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Magyar Péter

Magyar Péter Prágába utazik, majd az egyiptomi elnököt fogadja Budapesten

55 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Sűrű diplomáciai program vár a miniszterelnökre a hét második felében: csütörtökön Prágába utazik, pénteken pedig Budapesten fogadja Egyiptom elnökét. Magyar Péter a cseh fővárosban az első cseh–magyar kormányülésen is részt vesz, amelyen többek között az energetikai biztonság és a migráció kérdése is napirendre kerül.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar PéterAndrej BabišBudapestkormányülésegyiptomi elnökPrága

Magyar Péter nyolc miniszter társaságában utazik csütörtökön Prágába, ahol megtartják az első cseh–magyar kormányülést – számolt be a kormányfő közösségi oldalán. A látogatás során Magyar Péter a cseh köztársasági elnökkel is tárgyal.

Magyar Péter
Magyar Péter két nap alatt két államfővel találkozik (Fotó: Ladóczki Balázs)
Nincs kiút Magyar Péter számára: a LIBE képviselője szerint végre kell hajtani az uniós migrációs szabályokat

Migrációról és energetikai biztonságról is egyeztetnek Magyar Péterék

A kormányülés keretében a magyar miniszterek külön-külön is megbeszélést folytatnak cseh hivatali partnereikkel, Magyar Péter pedig Andrej Babišsal ül tárgyalóasztalhoz.

Az egyeztetések középpontjában az aktuális európai és nemzetközi ügyek állnak. A tervek szerint többek között az Európai Unió versenyképességéről, az energetikai biztonságról, a migrációról, az uniós költségvetés jövőjéről és az EU bővítéséről is tárgyalnak– számolt be a Portfolio.

A prágai látogatást követően a miniszterelnök visszatér Magyarországra, pénteken pedig már Budapesten folytatja diplomáciai programját, ahol Egyiptom elnökét fogadja.

Szóljon hozzá!