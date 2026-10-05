Magyar Péter megszólalt a sajtóbotrányok után – több állítást is vitat

Mit mondott Magyar Péter a sajtószabadságról és a norvég közmédia ügyéről?

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Magyar Péter azzal kezdte bejegyzését, hogy a TISZA egyik fontos vállalása a sajtó szabadságának biztosítása és a közmédia függetlenségének megteremtése volt. Állítása szerint sem ellenzékben, sem kormányon nem várták el a sajtótól, hogy ne kritizálja őket, és ő maga is igyekszik minél több interjúkérelemnek eleget tenni, valamint válaszolni az újságírók kérdéseire.

Magyar Péter

Fotó: Mediaworks

A miniszterelnök ugyanakkor azt kérte a sajtótól, hogy mielőtt súlyos állításokat közölnek róla, a kormányról vagy a TISZA képviselőiről, kérdezzék meg az érintetteket is. Szerinte több alkalommal előfordult, hogy ezt nem tették meg.

Mit mondott Magyar Péter a sajtószabadságról?

Magyar Péter egyik konkrét példaként a norvég közmédia budapesti stábjának ügyét hozta fel. Azt írta, nem tartja korrektnek, hogy a magyar sajtóban széles körben megjelent: lemondott egy előre leegyeztetett interjút, és munkatársai udvariatlanul bántak a norvég újságírókkal.

A miniszterelnök szerint ilyen előre rögzített interjú nem volt, és a stábbal sem bántak udvariatlanul. Úgy véli, ez kiderült volna, ha a magyar lapok a történet közlése előtt megkeresik a kormányt.

Az Origo korábban arról írt, hogy a norvég közmédia stábja előre egyeztetett beszélgetés reményében érkezett Budapestre, ám a Parlamentben közölték velük, hogy az interjú elmarad. A norvég újságírók beszámolója alapján később az sem volt biztos, hogy egy sajtótájékoztatón lehetőségük lesz kérdezni Magyar Pétertől. A történet azonban az Index későbbi utánajárása alapján árnyaltabb annál, mint amit az első beszámolók sugalltak.

Mi történt Magyar Péter és a norvég közmédia között?

Az Index megkereste Zofia Paszkiewiczet, a norvég közmédia európai tudósítóját, aki részletesebben elmondta, milyen megállapodás született a budapesti út előtt. A tudósító elismerte, hogy klasszikus, hosszabb, leülős interjút valóban nem egyeztettek le Magyar Péterrel. Ebben tehát a miniszterelnök cáfolata egybevág a norvég újságíró beszámolójával.

A norvég stáb ugyanakkor azt állítja, hogy telefonon kapcsolatban voltak Magyar Péter sajtóasszisztensével, és azt a tájékoztatást kapták: ha július 27-én vagy 28-án elmennek a Parlamentbe, az ülés előtt várhatóan feltehetik kérdéseiket a miniszterelnöknek. Tudták, hogy ez nem hagyományos interjú lesz, de arra számítottak, hogy személyesen kérdezhetnek.

Mire Budapestre érkeztek, ez a lehetőség megszűnt. A tudósító szerint a parlamenti ülés előtt telefonon közölték velük, hogy Magyar Péter egyik napon sem tud rendelkezésükre állni. Új időpontot kértek, de állításuk szerint a sajtóosztály későbbre sem tudott lehetőséget ajánlani. A norvégok ezt követően elmentek Magyar Péter egyik sajtótájékoztatójára is, ám Paszkiewicz beszámolója szerint ott sem tehették fel kérdéseiket.