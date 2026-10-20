Magyar Péter elismerte: miniszterei megvétózták a költségvetési terveit, Orbán Anita miatt is magyarázkodnia kellett

Magyar Péter miniszterelnök a Telexnek adott keddi interjújában indokolta meg a Tisza-kormány 2027-es költségvetésének vitatott intézkedéseit. A beszélgetésből kiderült, hogy a kabineten belül sem volt teljes az egyetértés a büdzsé összeállításakor, több miniszter is szembement a kormányfő elképzeléseivel. Ahogyan azt lapunk is megírta, a korábban beígért béremelések egy része elmarad a kampányban meghirdetett vállalásoktól, a kétgyermekes anyák egy része elveszíti az adómentességét, a 14. havi nyugdíj további kiterjesztése pedig lekerült a napirendről.

Magyar Péter elismerte: saját miniszterei is vétóztak a költségvetés megalkotása során (Fotó: Ladóczki Balázs)

Magyar Péter elismerte, hogy saját miniszterei is vétóztak

A miniszterelnök szerint a költségvetés összeállítását jelentősen megnehezítette az előző kormánytól örökölt gazdasági helyzet.

Magyar Péter ismét az Orbán-kormányt tette felelőssé a szűkös mozgástérért, miközben arról is beszélt, hogy a kabinet tagjai között komoly viták alakultak ki a rendelkezésre álló források elosztásáról.

A kormányfő elárulta, hogy négy minisztere rendelkezik vétójoggal a költségvetési döntéseknél, és közülük „másfél” tárcavezető élt is ezzel a lehetőséggel. A nézeteltéréseket végül kompromisszumokkal sikerült rendezni.

Meg volt kötve a kezünk. Ilyen körülmények között csoda, hogy Kármán András pénzügyminiszternek maradt még hajszála a költségvetés összeállítása után”

– fogalmazott Magyar Péter.

A miniszterelnök azt is elismerte, hogy eredetileg nagyobb béremeléseket szeretett volna, ám végül a költségvetési korlátokra hivatkozva ennél visszafogottabb intézkedések mellett döntöttek.