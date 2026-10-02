Magyar Péter felkerült a Time egyik sikerlistájára

Magyar Péterről Ian Bremmer, a lap külpolitikai szerkesztője azt írja, hogy hatalomra kerülése lehetőséget ad, hogy Magyarország lezárja történelmének illiberális korszakát, és ez azt bizonyítja, hogy a nép és az intézmények, a jogállamiság és a demokrácia hatalmasabbak egyetlen embernél.

Magyar Pétert is beválasztotta a Time a világ feltörekvő befolyásos szereplői közé. Fotó: Havran Zoltán

Magyar Péter felkerült a Time 2026-os listájára

Mint mondta, Orbán Viktor előző miniszterelnök tekintélyelvűség felé hajló rendszere „nem pusztán Magyarország, hanem az egész Európai Unió identitására jelentett veszélyt”.

Az euroszkeptikus, populista hangok megerősödése idején Magyar földcsuszamlásszerű győzelme a Brexit utáni korszak legnyilvánvalóbb Európa-párti politikai eredménye

– szögezte le.

A szerző kiemelte, hogy bár Magyar Péter maga is konzervatív politikus és a Fideszből érkezett, valamint kétségei vannak a bevándorlással kapcsolatban is, Orbánnal éles ellentétben a jelenlegi miniszterelnök véget akar vetni a korrupciónak és az Orbán idején meggyengített állami intézmények talpra állítását ígérte.

A magazin listáján összesen száz ember szerepel, köztük Rob Jetten holland miniszterelnök, Caro Claire Burke amerikai író, Katie Britt amerikai republikánus szenátor, Kavata Soko japán politikus, illetve az "india Elon Musk-jának" is tartott Pavan Kumar Csandana, az indiai Skyroot űrkutatási vállalat egyik alapítója.