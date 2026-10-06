Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ukrajna ultimátumot küldött az Európai Uniónak

Magyar Péter

Magyar Péter válaszolt a Tisza-kormány adoemelését bírálóknak

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Alig néhány órával az adócsomag bejelentése után máris politikai csata robbant ki a vagyonadó, a kata és a sportolók kedvezménye körül. Magyar Péter szerint bírálói a milliárdosok és a magas keresetű focisták mellé álltak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar PéterfideszkataOrbán Viktoradó

Magyar Péter kedd este reagált a Tisza-kormány frissen bejelentett adóváltozásait érő bírálatokra. A miniszterelnök szerint politikai ellenfelei a vagyonadó, a kata átalakítása és a sportolók adókedvezményének megszüntetése miatt támadják a kabinet terveit.

Parlament, Országgyűlés, őszi ülésszak, 2026.09.14. Magyar Péter, MagyarPéter,
Magyar Péter az országházban Fotó: Hatlaczki Balázs

Magyar Péter az adóemelési kritikákra reagált

A bukott hatalom embereinek nem kellett sok, máris a milliárdos oligarchák mellé álltak

– írta Magyar Péter a Facebook-oldalán. A kormányfő azt is állította, hogy bírálói megakadályoznák az általa korábban „tönkretettnek” nevezett kata újbóli kiterjesztését, valamint a magas jövedelmű profi labdarúgók adóztatását. „Csak a szokásos” – tette hozzá.

A vita azt követően robbant ki, hogy Magyar Péter bejelentette a Tisza-kormány 2027-re tervezett adóváltozásait. A kabinet vagyonadót vezetne be az egymilliárd forintnál nagyobb vagyonnal rendelkezők számára, kibővítené és átalakítaná a katát, valamint megszüntetné a profi sportolók egyes adókedvezményeit. A kata esetében nemcsak bővítésről van szó: a főállású katások havi tételes adója 100 ezer forintra emelkedne.

A vagyonadó az egymilliárd forint fölötti vagyonrészt érintené, miközben a kata több vállalkozó előtt ismét megnyílna. A politikai vita egyik további pontja a hivatásos sportolók adókedvezményének eltörlése.

Orbán Viktor szerint megérkeztek az első adóemelések

Orbán Viktor, a Fidesz elnöke rövid Facebook-bejegyzésben reagált a bejelentésekre. „Elkezdődött. Itt vannak az első adóemelések” – írta a volt miniszterelnök. A Fidesz szintén azt közölte, hogy nem támogat új adók bevezetését és adóemeléseket.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!