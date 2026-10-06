Magyar Péter válaszolt a Tisza-kormány adoemelését bírálóknak

Magyar Péter kedd este reagált a Tisza-kormány frissen bejelentett adóváltozásait érő bírálatokra. A miniszterelnök szerint politikai ellenfelei a vagyonadó, a kata átalakítása és a sportolók adókedvezményének megszüntetése miatt támadják a kabinet terveit.

Magyar Péter az országházban Fotó: Hatlaczki Balázs

Magyar Péter az adóemelési kritikákra reagált

A bukott hatalom embereinek nem kellett sok, máris a milliárdos oligarchák mellé álltak

– írta Magyar Péter a Facebook-oldalán. A kormányfő azt is állította, hogy bírálói megakadályoznák az általa korábban „tönkretettnek” nevezett kata újbóli kiterjesztését, valamint a magas jövedelmű profi labdarúgók adóztatását. „Csak a szokásos” – tette hozzá.

A vita azt követően robbant ki, hogy Magyar Péter bejelentette a Tisza-kormány 2027-re tervezett adóváltozásait. A kabinet vagyonadót vezetne be az egymilliárd forintnál nagyobb vagyonnal rendelkezők számára, kibővítené és átalakítaná a katát, valamint megszüntetné a profi sportolók egyes adókedvezményeit. A kata esetében nemcsak bővítésről van szó: a főállású katások havi tételes adója 100 ezer forintra emelkedne.

Orbán Viktor szerint megérkeztek az első adóemelések

Orbán Viktor, a Fidesz elnöke rövid Facebook-bejegyzésben reagált a bejelentésekre. „Elkezdődött. Itt vannak az első adóemelések” – írta a volt miniszterelnök. A Fidesz szintén azt közölte, hogy nem támogat új adók bevezetését és adóemeléseket.