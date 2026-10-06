Magyar Péter lépett: a TISZA elé kerül a luxusvadászatokon részt vevő képviselő ügye

Kutyasétáltatás közben hívta fel a figyelmet az állatok világnapjára Gajdos László, a Tisza-kormány élő környezetért felelős minisztere. Videójában arról beszélt, hogy az állatokkal nemcsak ezen az egy napon kell törődni, hanem egész évben felelősséget kell vállalni értük. A bejegyzés azonban nem aratott osztatlan sikert. A hozzászólók közül sokan a TISZA parlamenti képviselőjét, Kaprinyák Tibort hozták szóba, és azt kérdezték Gajdos Lászlótól, hogyan fér össze az állatok védelme a politikus vadászati tevékenységével. Az ügy addig fajult, hogy Magyar Péter is megszólalt.

Egzotikus állatokat ejtett el luxusvadászatokon Kaprinyák Tibor, aki most az élő környezetért felelős parlamenti bizottság alelnöke. Magyar Péter is megszólalt az ügyben.

Fotó: Facebook/Kaprinyák Tibor

A Kaprinyákkal kapcsolatos felvetések előzménye, hogy a HAON áprilisban arról írt: a politikus luxusvadászatokon vett részt, amelyeken egzotikus állatokat ejtett el. A lap szerint a fényképeken látható elejtett állatok értéke önmagában több tízmillió forintot tehet ki. Helyi információkra hivatkozva arról is beszámoltak, hogy Kaprinyák trófeagyűjteményében bivaly, antilop, zsiráf, zebra és aligátor is lehet.

Kaprinyák Tibor azóta listán bejutott az Országgyűlésbe, és az élő környezetért felelős bizottság alelnöke lett.

Magyar Péter is megszólalt

Az ügyre Magyar Péter is reagált, és jelezte, hogy a TISZA vezetése elé vinné Kaprinyák Tibor ügyét.

Kezdeményezem, hogy a TISZA frakciója és elnöksége hétfőn tárgyalja meg Kaprinyák Tibor képviselő ügyét, és tegyük egyértelművé, hogy mi az ami elfogadható a közösségünkben és mi az, ami nem.

A bejelentés alapján így hétfőn a TISZA frakciója és elnöksége előtt folytatódhat Kaprinyák Tibor ügye.