„Miért nem vallotta be a telefonlopást, amikor ország-világ látta? Miért hazudott? Rabosították-e Magyar Pétert?” – többek között ezekre a kérdésekre vár választ a Fidesz Magyar Péter kihallgatása kapcsán.

A Fidesz válaszokat követel Magyar Péter tegnap esti ügyészségi kihallgatása kapcsán A képen: Magyar Péter



A közlemény szerint a párt arra is választ vár, hogy a kormányfő

lemond-e, ha - a világon elsőként - hivatalban lévő miniszterelnökként elítélik telefonlopásért?

A közlemény utolsó kérdése úgy hangzik: „És vajon most miért maradt el a Facebook élőzés?”

Magyar Pétert kihallgatták

Amint arról korábban beszámoltunk, szerda este kihallgatták Magyar Pétert a Központi Nyomozó Főügyészségen a 2024 nyarán történtek miatt. A nyomozók a telefonlopási ügyben hallgatták meg a miniszterelnököt, aki rövid vallomást tett, és nem ismerte el a terhére rótt bűncselekményt. Minderről a kormányfő Facebook-oldalán adott tájékoztatást.

Gyorsan érkeztek a reakciók a miniszterelnök bejelentésére

A bejelentésre több közéleti szereplő is reagált. Bohár Dániel arra hívta fel a figyelmet a hír kapcsán, hogy a miniszterelnök tagadta, hogy bűncselekményt követett el az érintett éjszakán és szabadon távozhatott az ügyészségről.

Se kommandós, se vezetőszár

– mutatott rá a riporter, utalva arra, ahogyan Hankó Balázzsal bántak a hatóságok, amikor elkezdődött ellene az eljárás. Dornfeld László, az Alapjogokért Központ elemzője arra hívta fel a figyelmet Magyar Péter bejegyzése kapcsán, hogy állítása szerint mindent tagadott.

Mi lett azzal, hogy ő büszke az egészre és felelősségvállalásra nevelték?

– jegyezte meg.