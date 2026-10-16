Magyar Péter bejelentette: ma délben tárgyal Ukrajna elnökével

"A Visegrádi Négyekkel és Olaszországgal közösen áttörést értünk el a magas energiaárak kezelése kapcsán éjszaka Brüsszelben" - jelentette be péntek délelőtt a közösségi oldalán Magyar Péter.

Ukrajna elnökével tárgyal ma délben Magyar Péter / Fotó: GEERT VANDEN WIJNGAERT / POOL

Ukrajna elnökével tárgyal ma délben Magyar Péter

A miniszterelnök azt is elárulta, ma jön az illegális migráció elleni fellépés szigorítása.

Délben tárgyalok Ukrajna elnökével

- tette hozzá.