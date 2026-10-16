Magyar Péter bejelentette: ma délben tárgyal Ukrajna elnökével

A miniszterelnök a közösségi oldalán osztotta meg, hogy ma jön az illegális migráció elleni fellépés szigorítása. Magyar Péter azt is elmondta, délben Ukrajna elnökével.
"A Visegrádi Négyekkel és Olaszországgal közösen áttörést értünk el a magas energiaárak kezelése kapcsán éjszaka Brüsszelben" - jelentette be péntek délelőtt a közösségi oldalán Magyar Péter.
Ukrajna elnökével tárgyal ma délben Magyar Péter
A miniszterelnök azt is elárulta, ma jön az illegális migráció elleni fellépés szigorítása.
Délben tárgyalok Ukrajna elnökével
- tette hozzá.
Magyarországra látogathat Zelenszkij
Ahogy azt már korábban megírtuk, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök meghívást kapott az 1956-os forradalom 70. évfordulójára rendezett budapesti megemlékezésre. A látogatásra október 23-án kerülhet sor, az ukrán államfő részvételét azonban egyelőre nem erősítették meg.
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