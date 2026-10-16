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Magyar Péter

Magyar Péter bejelentette: ma délben tárgyal Ukrajna elnökével

47 perce
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A miniszterelnök a közösségi oldalán osztotta meg, hogy ma jön az illegális migráció elleni fellépés szigorítása. Magyar Péter azt is elmondta, délben Ukrajna elnökével.
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Magyar PétertárgyalásVolodimir Zelenszkij

"A Visegrádi Négyekkel és Olaszországgal közösen áttörést értünk el a magas energiaárak kezelése kapcsán éjszaka Brüsszelben" - jelentette be péntek délelőtt a közösségi oldalán Magyar Péter.

Ukraine's President Volodymyr Zelensky (R) speaks with Hungary's Prime Minister Peter Magyar (C) as President of the European Council Antonio Costa (L) looks on during a round table meeting of EU leaders and Ukraine during the EU Summit at the EU headquarters in Brussels, on June 18, 2026. (Photo by Geert Vanden Wijngaert / POOL / AFP)
Ukrajna elnökével tárgyal ma délben Magyar Péter / Fotó: GEERT VANDEN WIJNGAERT / POOL

Ukrajna elnökével tárgyal ma délben Magyar Péter

A miniszterelnök azt is elárulta, ma jön az illegális migráció elleni fellépés szigorítása.

Délben tárgyalok Ukrajna elnökével

- tette hozzá.

Magyarországra látogathat Zelenszkij

Ahogy azt már korábban megírtuk, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök meghívást kapott az 1956-os forradalom 70. évfordulójára rendezett budapesti megemlékezésre. A látogatásra október 23-án kerülhet sor, az ukrán államfő részvételét azonban egyelőre nem erősítették meg.

 

 

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