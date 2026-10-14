Magyar Péter Brüsszelben: A Visegrádi Négyek miniszterelnökeivel kezdtünk

"Már Brüsszelben. A Visegrádi Négyek miniszterelnökeivel kezdtünk. Közösen képviseljük holnap a józan közép-európai hangot" - írta Facebook-oldalán Magyar Péter. A miniszterelnök az uniós csúcstalálkozóra utazott, ahol három kiemelt kérdés kerül napirendre: az európai külső határok védelmének további erősítése, az energiaválság kezelése, valamint a következő hétéves uniós költségvetés.

Pénteken négyszemközt tárgyal Zelenszkijjel Magyar Péter. Fotó: Mediaworks

Magyar Péter elsőként a Visegrádi Négyek miniszterelnökeivel találkozott, egy rövid videóban még azt is megosztotta, hogy Robert Ficoval, Szlovákia miniszterelnökével, valamint Donald Tuskkal, Lengyelország miniszterelnökével nevük jelentését fejtegetik.

Donald, azt jelenti: a világ uralkodója... Szóval légy óvatos velem!

- jegyezte meg humorosan a miniszterelnöknek Tusk.

Posztjában kiemelte, hogy tegnap újabb 4,2 milliárd euró támogatást sikerült szerezni Magyarországnak az Európai Uniótól, ma pedig 92 milliárd forintot a Norvég Alapból.

Pénteken négyszemközt tárgyal Zelenszkijjel Magyar Péter

A pénteki program egyik legfontosabb eseménye a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tervezett találkozó lesz. Magyar Péter közlése szerint ez lesz az első alkalom, hogy hivatalos, négyszemközti megbeszélést folytat az ukrán államfővel.