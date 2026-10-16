Fontos bejelentést tett Magyar Péter, miután négyszemközt tárgyalt Zelenszkijjel

Magyar Péter Brüsszelben találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, akivel négyszemközti tárgyalást folytatott. A megbeszélés után fontos bejelentést tett a magyar–ukrán kapcsolatok jövőjéről, és arról is beszámolt, milyen kérdésekben jutottak megállapodásra.

Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij

Fotó: GEERT VANDEN WIJNGAERT / POOL

Magyar Péter pénteken a Facebook-oldalán számolt be a találkozóról, amelyen elsősorban a kárpátaljai magyarok jogairól, a két ország kapcsolatainak rendezéséről és az orosz–ukrán háborúról egyeztettek.

Magyar Péter a kárpátaljai magyarok helyzetéről is tárgyalt Zelenszkijjel

A politikus üdvözölte a Magyarország és Ukrajna között létrejött politikai megállapodást, amely a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak megerősítését szolgálja.

Beszámolója szerint az ukrán parlament már elfogadta a megállapodáson alapuló kisebbségi oktatási törvényt, és annak végrehajtása is megkezdődött. Ezt a két ország közötti bizalom helyreállítása felé tett első lépésként értékelték.

Magyar Péter megköszönte az ukrán parlament szeptemberi határozatát is, amely elismerte, hogy az 1944 és 1946 közötti kényszermunkára hurcolások és tömeges deportálások során bűncselekményeket követtek el a kárpátaljai magyarok ellen.

Miniszteri szinten folytatódnak a magyar–ukrán egyeztetések

Magyar Péter bejelentette, hogy Zelenszkijjel megállapodtak a két ország közötti tárgyalások miniszteri szintű folytatásáról. Kiemelt figyelmet kívánnak fordítani a Magyarországon és Ukrajnában élő nemzeti kisebbségek helyzetének további javítására.

A két politikus egyetértett abban is, hogy közös érdekük a magyar–ukrán politikai és gazdasági kapcsolatok új alapokra helyezése.

A megbeszélésen az orosz–ukrán háború is szóba került. Magyar Péter teljes szolidaritásáról biztosította az ukrán elnököt az országát érő orosz agresszió miatt. Hangsúlyozta, hogy Magyarország kész minden lehetséges diplomáciai eszközzel segíteni a mielőbbi tűzszünet és a tartós béke megteremtését.

Zelenszkij már most politikai sikert könyvelhet el

Deák Dániel politikai elemző szerint a brüsszeli találkozó jelentős fordulatot jelez a magyar–ukrán kapcsolatokban, amelyből Volodimir Zelenszkij már most politikai előnyt szerezhet.

Az elemző úgy látja, hogy Magyar Péter Ukrajnával kapcsolatos politikája egyre inkább közelít az Európai Unió vezetésének álláspontjához, különösen az ukrán uniós csatlakozás és az ország európai finanszírozásának kérdésében.

Deák ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a kárpátaljai magyarok jogainak helyreállítását egyelőre nem lehet lezárt ügynek tekinteni. Szerinte az ukrán parlament döntései önmagukban nem elegendők, a valódi előrelépést az mutatja majd meg, hogy a magyar közösség milyen változásokat tapasztal a mindennapokban.