Ruszin-Szendi Romulusz: Magyarország helye ott van az európai biztonságról szóló tárgyalóasztalnál

A honvédelmi miniszter hétfőn a Facebook-oldalán számolt be a fórumról, ahol pódiumbeszélgetésen vett részt, és négy kétoldalú találkozója is volt. Mint fogalmazott, a tárgyalóasztalnál való aktív jelenlét közvetlenül szolgálja Magyarország biztonságát.

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Fotó: Facebook/Magyar Péter

Magyarország helye ott van az európai biztonságról szóló tárgyalásokon

Ruszin-Szendi Romulusz szerint a NATO és a térség vezetőivel folytatott egyeztetések, valamint a kétoldalú tárgyalások nemcsak a határvédelem és a regionális stabilitás erősítését segítik, hanem a Magyar Honvédség modernizációját és a hazai védelmi ipar fejlődését is előmozdíthatják.

A miniszter hétfő délután újabb bejegyzésben számolt be a Warsaw Security Forum eseményeiről. Tájékoztatása szerint a résztvevők Európa biztonságának legfontosabb stratégiai kérdéseit vitatták meg. A rendezvényen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök online jelentkezett be, Donald Tusk lengyel miniszterelnök pedig felszólalt.

A panelbeszélgetésen és a kétoldalú egyeztetéseken szó esett a védelmi képességek fejlesztéséről, a katonai mobilitás erősítéséről, a bevethető katonai erők felkészültségéről, valamint az európai védelmi ipar kapacitásainak bővítéséről.

„A biztonság nem pusztán politikai nyilatkozatok kérdése. Felkészült katonákra, korszerű képességekre, működő együttműködésre és felelős döntésekre van szükség” – írta a honvédelmi miniszter.

Több katonára és erősebb védelmi iparra van szükség

A miniszter a bejegyzéséhez készített videóban arról is beszélt, hogy évek óta nem hívtak meg magyar honvédelmi minisztert a fórumra. Állítása szerint korábban nem voltak kíváncsiak arra, mit mondana vagy kérdezne a magyar tárcavezető.

Ruszin-Szendi Romulusz elmondta, hogy a tanácskozáson többek között azt vitatták meg, miként lehetne növelni az Európában szolgáló katonák számát, bővíteni a bevethető alegységek és egységek körét, valamint fejleszteni az európai védelmi ipar lehetőségeit és képességeit.

„És amikor politikusok, katonák tudnak erről vitatkozni, az azt gondolom, meg fogja hozni azt az eredményt, hogy Európa erősebb legyen” – fogalmazott a honvédelmi miniszter.