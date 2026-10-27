Európai és nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki Matolcsy Ádám ellen

A Fővárosi Törvényszék közleménye szerint Matolcsy Ádám és Stofa György gyanúsítotti kihallgatása szükségessé vált a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás és más bűncselekmények miatt indult eljárásban.

Európán kívül lehet Matolcsy Ádám – elfogatóparancsot adott ki a bíróság.

A két férfit azonban nem találták meg a bejelentett magyarországi lakóhelyén, tényleges tartózkodási helyüket pedig nem sikerült megállapítani. A bíróság tájékoztatása szerint olyan adat merült fel, amely alapján külföldre távozhattak, és feltehetően Európán kívül lehetnek. Ennek ellenére az Európai Unió területén is keresik őket.

Matolcsy Ádám kiadatását kéri a magyar hatóság

A jelenleg rendelkezésre álló bizonyítékok alapján Matolcsy Ádám cselekményei – bizonyítottságuk esetén – felbujtóként elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás, valamint hamis magánokirat felhasználásának gyanúját vethetik fel.

Stofa György esetében a gazdasági csalás társtettesként, a hamis magánokirat felhasználása pedig tettesként történő elkövetésének lehetősége merült fel.

A bíróság a bűncselekmények jellegére és a kiszabható büntetésre tekintettel nem találta aránytalannak az elfogatóparancsok kibocsátását. A magyar igazságügyi hatóság a két férfi kiadatását, illetve átadását a büntetőeljárás lefolytatása érdekében kéri.

Az elfogatóparancsok adatai az adminisztráció után jelennek meg a nyilvántartási rendszerekben. Az érintetteket megilleti az ártatlanság vélelme.