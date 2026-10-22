„Nekünk nem szokás nemet mondani” – Matolcsy Ádámról beszélt a HVG vezérigazgatója

Szerdán őrizetbe vette a rendőrség, majd a letartóztatását is kezdeményezték Matolcsy Györgynek, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) korábbi elnökének az MNB-ügy egyik szálával összefüggésben. A volt jegybank elnök mellett a fia, Matolcsy Ádám is bekerült a hírekbe, akivel szemben szintén ezen ügy kapcsán nemzetközi elfogató parancsot adott ki a rendőrség.

Szauer Tamás, a HVG Kiadó Zrt. vezérigazgatója utóbbi hír kapcsán felidézett egy tíz évvel ezelőtti estét egy budapesti szórakozóhelyről, amikor az akkor még jóval kisebb léptékben nyomuló ifjabb Matolcsy megkörnyékezte őt. Majd mikor látta, hogy Szauer nem áll kötélnek, egy fenyegetően hangzó mondattal köszönt el tőle.

„2016 nyarán, egy budapesti szórakozóhelyen megismerkedtem Matolcsy Ádámmal. Ez abban az időben volt, amikor a Matolcsy-család még médiabirodalmat akart építeni. Ott volt a vs.hu, amiről nem sokkal később derült ki, hogy az MNB alapítványi pénzéből működött. Az is köztudott volt, de csak egy évvel később bizonyosodott be, hogy az Origo mögött is ők állnak. De az ország és a nagy nyilvánosság számára még nem volt ismert az az összeharácsolt birodalom, ami igazán csak ma dőlt össze” – helyezte el térben és időben a történteket az üzletember, majd rátért arra a részre, amikor a meg nem nevezett szórakozóhely lefüggönyözött VIP részére kísérték, hogy ott bemutassák őt az ifjabb Matolcsynak. Ebben az időben még Szauer Tamás apja, Szauer Péter volt a HVG vezérigazgatója, Szauer Tamásnak, ahogy írja, formálisan nem volt köze a vállalathoz, az apjával épp csak elkezdtek beszélgetni a csatlakozása lehetőségéről. Ez azonban nem zavarta Matolcsy Ádámot, aki felvázolta, hogy a családját nagyon érdekli a média, „jó gazdái tudnak lenni egy ilyen vállalkozásnak”, Szauer pedig rengeteg pénzt kereshet ezzel.

Sok pénzt fizetnének és sokat is tudnak behozni üzletként. Semmit nem kérnek cserébe, hisz tudom, a többi érdekeltsége is függetlenül működik. Egyetlen feltétel van, a választások előtt félévvel le kell csavarni a kormánykritikus cikkeket és néha majd küldenek anyagokat, amiket meg kéne jelentetni. Mindenki jól jár, mi gazdagok leszünk és megvédenek minket, ők nyugodtak, hogy a fontos időszakban nem veszélyeztetjük a hatalmat

– lebegtette meg Matolcsy az elképzelést, hogy a HVG-t gyakorlatilag a Fidesz szoftosabb propagandájának szánták volna.

Én csak néztem és annyit tudtam kérdezni: »Komolyan gondolod, hogy ez így megy?«. Válaszul visszakérdezett: »Miért, szerinted máshol nem így megy?«. Ekkor felálltam az asztaltól mire ő is felállt és azt mondta: »Nekünk nem szokás nemet mondani!«. »Egyszer mindennek eljön az ideje« válaszoltam és kiléptem

– írja a visszaemlékezésben Szauer Tamás, hozzátéve: Eltelt 10 év a beszélgetés óta. Ma őrizetbe vették Matolcsy Györgyöt. Ma eljött az ideje annak, hogy ez a család megfizet az ilyen fenyegetéseiért (…) Remélem, hogy mától sorra kerül ennek a bűnszervezetnek az összes többi tagja is, beleértve a fiát!”