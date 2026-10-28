Megszólalt az alvilág pénztárosa: Kisbandi is félti Matolcsy Ádám életét

Az alvilág pénztárosa is kifejtette a véleményét Matolcsy Ádám ügyében. A magyar alvilágban Kisbandiként emlegetett Lakatos András a Facebook-oldalán közzétett videójában azzal indított, szerinte manapság a jelentős anyagi háttér sem feltétlenül teszi lehetővé, hogy valaki hosszú távon el tudjon rejtőzni a hatóságok elől.

Matolcsy Ádám életét félti az alvilág pénztárosa / Fotó: Magyar Nemzet/Mirkó István

Egy perc alatt kilép az utcára, megmondják, hol van

- jelentette ki Kisbandi, majd úgy folytatta, a nemzetközi kapcsolatok és a hatósági információcsere miatt a bujkálás korántsem jelent biztos menedéket, arról nem is beszélve, hogy manapság már mindenhol kamerákba botlik az ember - szemlézte a Blikk.

Szóba került Dubaj is, ahol Matolcsy Ádám a sajtóhírek szerint tartózkodhat: Kisbandi szerint a városban a drogbáróktól kezdve több kétes hátterű ember megfordul, ez viszont önmagában még nem jelenti azt, valaki hosszú távon elkerülheti a felelősségre vonást, függetlenül attól, hogy bűnös vagy ártatlan. Hozzátette, komoly esély lehet arra, hogy a magyar állam megállapodik az emírségekbeli hatóságokkal, és Matolcsy Ádámot átadják Magyarországnak.

Kisbandi továbbá arra is kitért, a pénz miatt veszélyben lehet Matocsy Ádám élete: mint mondta, ha valaki jelentős vagyonhoz jut, és ez a nyilvánosság számára is ismertté válik, könnyen olyanok érdeklődésének középpontjába kerülhet, akik részt szeretnének szerezni belőle.

Ha valaki sok pénzhez jutott és a közvélemény megtudta, rengetegen megpróbálják elvenni, részt szerezni belőle

- hangsúlyozta.

Lakatos András a büntetőeljárás lehetséges időtartamával kapcsolatban azt mondta, szerinte egy bonyolult, sokszereplős gazdasági ügyben a hazaszállítás után sem várható feltétlenül gyors lezárás.

Ha hazahozzák, akkor ilyen kusza szövevényes ügynél akár 2-3 év lehet míg eljutnak az első fokig

– állította az egykori alvilági szereplő, majd határozott véleményt fogalmazott meg a jövő kapcsán:

Szerintem vagy hazahozzák, elfogják vagy saját megától feladja magát.

Itt tart most Matolcsy Ádám ügye

Kedden érkezett a hír, hogy a Budai Központi Kerületi Bíróság európai és nemzetközi elfogatóparancsot bocsátott ki Matolcsy Ádám és Stofa György ellen az MNB-üggyel összefüggésben. A Fővárosi Törvényszék közleménye szerint a két férfi gyanúsítotti kihallgatása szükségessé vált a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás és más bűncselekmények miatt indult eljárásban. A jelenleg rendelkezésre álló bizonyítékok alapján Matolcsy Ádám cselekményei – bizonyítottságuk esetén – felbujtóként elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás, valamint hamis magánokirat felhasználásának gyanúját vethetik fel, Stofa György esetében pedig a gazdasági csalás társtettesként, a hamis magánokirat felhasználása pedig tettesként történő elkövetésének lehetősége merült fel.



