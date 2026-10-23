A maffia is keresi Matolcsy Ádámot: "inkább add föl magad a rendőröknek, Ádám!"

Tasnádi Péter igen komoly állításokkal jött legújabb videójában. Az egykori maffiózó szerint életveszélyben van az MNB-botrányba keveredett, jelenleg nemzetközi elfogatóparancs alatt álló Matolcsy Ádám. Azonban nem a hatóságok, hanem nemzetközi bűnözői csoportok miatt.

Matolcsy Ádámot a maffia is keresi

Fotó: Magyar Nemzet/Mirkó István

Tasnádi elmondja, hogy bár ő már eltávolodott az alvilágtól, a közelmúltban ukrán és arab volt gengszterek keresték meg azzal a kérdéssel, hogy tud-e információval szolgálni Matolcsy Ádám tartózkodási helyéről. A bűnözők figyelmét a volt jegybankelnök fiához köthető hatalmas vagyon keltette fel.

Tasnádi rámutatott, hogy a körözött vállalkozó rendkívül veszélyes csapdahelyzetbe került: mivel a hatóságok elől rejtőzködik, védelmet sem kérhet a rendőrségtől. Hozzátette: ha a bűnözők bukkannak rá előbb, nemcsak a vagyonát, de akár az életét is elvehetik.

Tasnádi Péter kereken kijelenti: inkább adja fel magát a rendőrségnek Matolcsy Ádám, mert jobban jár, ha a magyar hatóság kezében lesz, mintha rátalálnának a maffia tagjai.

Magánrepülő, luxusautók

Matolcsy Ádám életmódjáról az elmúlt években több tényfeltáró cikk is megjelent. Ezekben nagy értékű autókról, luxusingatlanokról és olyan magánrepülőről is beszámoltak, amelyet a volt jegybankelnök fia és baráti köre is használhatott.

A jegybankelnök fiáról korábban azt írták, hogy négy Porsche 911 Targa típusú autóval rendelkezik. A járművek együttes értékét 60–70 millió forintra becsülték, összteljesítményük pedig meghaladja az 1200 lóerőt.

A Direkt36 két évvel ezelőtt arról számolt be, hogy Matolcsy Ádám Dubajban egy évre bérelt ki egy ötszobás, kétszintes luxusvillát. Az ingatlan értékét 3,5 milliárd forintra becsülték, az éves bérleti díj pedig 56 millió forintnak megfelelő dirham volt.

Matolcsy Györgyöt letartóztatták

Ahogy arról az Origo beszámolt, pénteken letartóztatták Matolcsy Györgyöt, Ádám édesapját.