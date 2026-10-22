Már a család ügyvédje is őrizetben – újabb fordulat a Matolcsy-ügyben

Matolcsy Ádám jogi képviselete is bizonytalanná válhatott, miután szerdán őrizetbe vették Sándor Tamást, a Matolcsy család állandó ügyvédjét – írja az Index. A lap megkereste a Pacsay & Sándor Ügyvédi Irodát, azonban nem kapott egyértelmű választ arra, hogy továbbra is képviselik-e a nemzetközi elfogatóparanccsal körözött üzletembert.

Matolcsy Ádám (Fotó: Magyar Nemzet/Mirkó István)

Matolcsy Ádám ügyvédjét is őrizetbe vették

Sándor Tamást október 21-én, szerdán vették őrizetbe Matolcsy György volt jegybankelnökkel és Valkó Mihállyal, a Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt. vezérigazgatójával együtt. A jogász korábban Matolcsy Ádámot is képviselte, többek között az MNB-alapítványok vagyonkezelőjének átjátszásával kapcsolatos ügyletben.

Amikor az ügyvédet keresték, irodájában mindössze annyit közöltek:

Pillanatnyilag nem érhető el az ügyvéd úr.”

Arra a kérdésre pedig, hogy Sándor Tamás távollétében továbbra is ellátják-e Matolcsy Ádám jogi képviseletét, az iroda munkatársa nem tudott választ adni.

Egyelőre tehát nem világos, hogy a körözött Matolcsy Ádám védelmét ki látja el a továbbiakban.

Nemzetközi elfogatóparancs van érvényben

Ahogy korábban megírtuk, a Központi Nyomozó Főügyészség szerdán Matolcsy Ádám és Stofa György ellen is nemzetközi elfogatóparancsot adott ki. A volt jegybankelnök fiának tartózkodási helye továbbra sem ismert.

A nyomozás középpontjában az MNB alapítványi vagyonának kezelése áll. A gyanú szerint Matolcsy György jegybankelnöki megbízatásának utolsó napjaiban az Optima Befektetési Zrt. feletti rendelkezési jogot a családhoz köthető érdekkörnek próbálták átjátszani. Matolcsy Györgyöt különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalással is gyanúsítják. Védője, Bátki Pál szerint az őrizetbe vétel nem volt indokolt. Az ügyvéd csütörtökön közölte, hogy megkezdődik a tárgyalásra való érdemi felkészülés, addig azonban nem kíván nyilatkozni.

A volt jegybankelnök letartóztatásáról várhatóan október 23-án dönt a bíróság. Eközben az Országgyűlés MNB-ügyet vizsgáló bizottsága november 5-én hallgatná meg Matolcsy Györgyöt.