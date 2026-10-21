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Őrizetbe vették Matolcsy Györgyöt

havasi bertalan

A Fidesz elvárja, hogy a hatóságok politikai nyomás nélkül folytassák le az eljárást az MNB alapítványai ügyében

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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A Fidesz elvárja, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alapítványai ügyében indult eljárást a hatóságok pártatlanul, politikai nyomás nélkül folytassák le – közölte Havasi Bertalan az MTI-vel. Az párt sajtófőnöke Matolcsy György volt jegybankelnököt őrizetbe vételére reagált.
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havasi bertalanközponti nyomozó főügyészségfidesz

— A Magyar Nemzeti Bank alapítványai ügyében másfél évvel ezelőtt indult eljárás. Elvárjuk, hogy a hatóságok pártatlanul, politikai nyomás nélkül folytassák le az eljárást" – írta Havasi Bertalan az MTI érdeklődésére Matolcsy György őrizetbe vételével kapcsolatban.   

A Fidesz elvárja, hogy a hatóságok politikai nyomás nélkül folytassák le az eljárást az MNB alapítványai ügyében - közölte Havasi Bertalan, a Fidesz sajtófőnöke Fotó: Mediaworks
A Fidesz elvárja, hogy a hatóságok politikai nyomás nélkül folytassák le az eljárást az MNB alapítványai ügyében - közölte Havasi Bertalan, a Fidesz sajtófőnöke
Fotó: Mediaworks

Alapvető érdek, hogy az alapítványok gazdálkodásával kapcsolatos valamennyi kérdés tisztázódjon, és az esetleges felelősséget a hatóságok teljeskörűen feltárják. A törvények mindenkire egyformán vonatkoznak. Ugyanakkor mindenkit megillet az ártatlanság vélelme és a tisztességes eljáráshoz való jog

– írta a Fidesz sajtófőnöke. 

Bátki Pál, a volt jegybankelnök jogi képviselője szerda délelőtt erősítette meg az MTI-nek a Telex információját, miszerint az ügyészség szerda reggel őrizetbe vette Matolcsy Györgyöt, akit kihallgatnak a Központi Nyomozó Főügyészségen.  

A volt jegybankelnököt gazdasági csalás bűntettével és hamis magánokirat felhasználásának vétségével gyanúsítják

– tette hozzá Bátki Pál. Jelezte, hogy folyamatos kapcsolatban van ügyfelével.

A Központi Nyomozó Főügyészség szerdán azt közölte, hogy összehangolt "nyomozási cselekményeket" hajt végre az úgynevezett MNB-ügyben különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette miatt folyamatban lévő nyomozásban. Azt írták, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség ügyészei több helyszínen hajtanak végre eljárási cselekményeket. Az ügyről részletesebb tájékoztatást az elsődleges nyomozati cselekmények elvégzését követően, várhatóan a kora esti órákban adnak. 

Amint arról korábban beszámoltunk, szerdán kora reggel őrizetbe vették Matolcsy Györgyöt. Az egykori jegybankelnököt a nyomozók a Központi Nyomozó Főügyészségre vitték. Matolcsy Györgyöt jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt gyanúsítják.  

 

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