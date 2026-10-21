Elkezdődött Matolcsy György kihallgatása

Nem sokkal dél előtt érkezett meg a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) épületébe Matolcsy György ügyvédje Bátki Pál, aki a Telex riporterének elmondta, hogy a jegybank korábbi elnökének kihallgatása hamarosan kezdődik. Matolcsy Györgyöt jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás bűntettével és hamis magánokirat felhasználásának vétségével gyanúsítják, azonban, hogy milyen cselekmény áll pontosan a gyanúsítás mögött, azt a védő még nem tudta megmondani.

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

Az őrizetbe vétel ellen panasszal éltünk. Álláspontunk szerint a körülmények nem arra engednek következtetni, hogy az őrizetbe vétel indokolt lenne

– jelentette ki az ügyvéd. Jelezte: egy idős emberről van szó, aki rendezett körülmények között él, szoros családi kötelékekkel rendelkezik.

Régóta húzódik a Matolcsy György körül kialakult ügy

Szeptember végén arról szóltak a hírek, hogy a korábbi jegybankelnök, Matolcsy György környezetéhez köthető körökhöz szállt ki a hatóság. Bár az üggyel kapcsolatos házkutatások tényét akkor megerősítette a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF), az azonban ekkor még nem derült ki, hogy pontosan hol is voltak a házkutatások. Akkor azt is közölték, hogy ekkor még a büntetőeljárásban gyanúsítotti kihallgatások nem voltak.

Nem sokkal később, de még szintén szeptemberben jött a hír, hogy hivatali visszaélés miatt gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy Györgyöt, valamint az is kiderült, hogy az ügyben összesen hét emberrel közölték a gyanúsítást, valamennyiüknél házkutatást tartottak, így Matolcsy Györgynél is.