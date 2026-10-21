„Hamis mese, hogy a jegybank kórházakat építhetett volna” – Matolcsy egy napja még podcastjában beszélt az MNB-t érintő ügyekről

Matolcsy György kedden, október 20-án újabb videóval jelentkezett az Aranykor című sorozatában, amelyben ezúttal a jegybanki nyereség felhasználásáról és az alapítványoknak juttatott 266,5 milliárd forintról beszélt. Az egykori jegybankelnök arra a gyakran felmerülő kérdésre válaszolt, hogy miért nem fordították ezt a jelentős összeget például kórházak építésére. Matolcsy szerint a kérdés jogos, az azonban téves elképzelés, hogy a Magyar Nemzeti Bank közvetlenül ilyen beruházásokat valósíthatott volna meg.

Matolcsy György korábbi jegybankelnök (Fotó: Photographer: Toth Tibor/Magyar)

Matolcsy György szerint hamis mese, hogy a jegybank kórházakat építhetett volna

Ez egy jogos kérdés, de hamis mese, ha valaki azt gondolja, hogy ezt megtehette volna a jegybank”

– jelentette ki Matolcsy György, aki szerint alapvető különbséget kell tenni a jegybank és a központi költségvetés feladatai között.

Magyarázata szerint

a Magyar Nemzeti Bank nem építhet saját hatáskörben kórházakat vagy utakat, ugyanakkor nyereséges működés esetén osztalékot fizethet be a költségvetésbe. Az így befolyó összegről már a kormány dönthet, és azt akár egészségügyi beruházásokra is fordíthatja.

A volt jegybankelnök hangsúlyozta, hogy az MNB bevételei nem közvetlenül az adófizetők befizetéseiből, hanem többek között a devizatartalékok kezeléséből, értékpapírügyletekből és más pénzügyi műveletekből származnak. Ugyanakkor külön kiemelte, hogy ez nem változtat a pénz közpénzjellegén.

A jegybank utolsó forintja, az első is, közpénz. És az alapítványokba tett vagyon is közpénz”

– fogalmazott.

Matolcsy György ezt követően a jegybank korábbi osztalékbefizetéseit ismertette. Elmondása szerint a Magyar Nemzeti Bank 2016 és 2021 között négy alkalommal, összesen 600 milliárd forintot fizetett be a központi költségvetésbe.

A befizetések 2016-ban és 2019-ben 50–50 milliárd, 2020-ban és 2021-ben pedig 250–250 milliárd forintot tettek ki. Matolcsy arra is emlékeztetett, hogy a jegybank ezt megelőzően utoljára 2002-ben fizetett osztalékot az államnak, a 2016-os 50 milliárd forintos befizetés pedig önmagában meghaladta a rendszerváltás óta addig teljesített összes osztalékfizetést.