„Hamis mese, hogy a jegybank kórházakat építhetett volna” – Matolcsy egy napja még podcastjában beszélt az MNB-t érintő ügyekről

Matolcsy György kedden, október 20-án újabb videóval jelentkezett az Aranykor című sorozatában, amelyben ezúttal a jegybanki nyereség felhasználásáról és az alapítványoknak juttatott 266,5 milliárd forintról beszélt. Az egykori jegybankelnök arra a gyakran felmerülő kérdésre válaszolt, hogy miért nem fordították ezt a jelentős összeget például kórházak építésére. Matolcsy szerint a kérdés jogos, az azonban téves elképzelés, hogy a Magyar Nemzeti Bank közvetlenül ilyen beruházásokat valósíthatott volna meg.
Matolcsy György szerint hamis mese, hogy a jegybank kórházakat építhetett volna
Ez egy jogos kérdés, de hamis mese, ha valaki azt gondolja, hogy ezt megtehette volna a jegybank”
– jelentette ki Matolcsy György, aki szerint alapvető különbséget kell tenni a jegybank és a központi költségvetés feladatai között.
Magyarázata szerint
a Magyar Nemzeti Bank nem építhet saját hatáskörben kórházakat vagy utakat, ugyanakkor nyereséges működés esetén osztalékot fizethet be a költségvetésbe. Az így befolyó összegről már a kormány dönthet, és azt akár egészségügyi beruházásokra is fordíthatja.
A volt jegybankelnök hangsúlyozta, hogy az MNB bevételei nem közvetlenül az adófizetők befizetéseiből, hanem többek között a devizatartalékok kezeléséből, értékpapírügyletekből és más pénzügyi műveletekből származnak. Ugyanakkor külön kiemelte, hogy ez nem változtat a pénz közpénzjellegén.
A jegybank utolsó forintja, az első is, közpénz. És az alapítványokba tett vagyon is közpénz”
– fogalmazott.
Matolcsy György ezt követően a jegybank korábbi osztalékbefizetéseit ismertette. Elmondása szerint a Magyar Nemzeti Bank 2016 és 2021 között négy alkalommal, összesen 600 milliárd forintot fizetett be a központi költségvetésbe.
A befizetések 2016-ban és 2019-ben 50–50 milliárd, 2020-ban és 2021-ben pedig 250–250 milliárd forintot tettek ki. Matolcsy arra is emlékeztetett, hogy a jegybank ezt megelőzően utoljára 2002-ben fizetett osztalékot az államnak, a 2016-os 50 milliárd forintos befizetés pedig önmagában meghaladta a rendszerváltás óta addig teljesített összes osztalékfizetést.
Az egykori jegybankelnök szerint azonban a lényegi kérdés nem pusztán az, hogy mekkora összeget fizetett be az MNB a költségvetésbe, hanem az is, hogy milyen lehetőségei voltak a nyereség felhasználására. A videóban kitért a jegybank három alapvető feladatára is:
- az árstabilitás biztosítására,
- a pénzügyi rendszer stabilitásának megőrzésére, valamint
- a kormány gazdaságpolitikájának támogatására.
Értelmezése szerint az akkor hatályos jogszabályok lehetővé tették, hogy az MNB saját feladatainak ellátása mellett társaságokat és alapítványokat is létrehozzon.
Arra a kérdésre, hogy a jegybank vezetése annak idején miért az alapítványok létrehozása mellett döntött az osztalékbefizetés helyett, Matolcsy György a közgazdasági és pénzügyi oktatás fejlesztését nevezte meg indokként. Elmondása szerint
a jegybank vezetése úgy ítélte meg, hogy a magyar gazdaságpolitika támogatásának egyik legfontosabb eszköze a pénzügyi képzés megerősítése és a közgazdasági tudás bővítése lehet.
Hangsúlyozta, hogy ezt a célt ma is fontosnak tartja, és szerinte az alapítványok létrehozásáról szóló döntést ebben az összefüggésben kell értékelni. A volt jegybankelnök a videó végén ismét visszatért a kórházépítések kérdésére. Mint fogalmazott, jogosan merülhet fel, hogy egy nyereséges jegybank miért nem fizeti be az eredményét osztalékként a költségvetésbe, azt azonban továbbra is hamis mesének nevezte, hogy az MNB közvetlenül egészségügyi beruházásokra költhette volna a pénzt.
Matolcsy György kijelentette, hogy a korábbi osztalékfizetések a jegybank nyilvánosan hozzáférhető éves jelentéseiből és közleményeiből visszakövethetők.
Minden ellenőrizhető”
– zárta a kedden közzétett videóját, amelyhez a vonatkozó dokumentumokat is csatolta.
A felvétel mindössze egy nappal azelőtt jelent meg, hogy a hatóságok szerdán reggel őrizetbe vették Matolcsy Györgyöt. Ahogy az Origo korábban megírta, a Magyar Nemzeti Bank egykori elnökét a Központi Nyomozó Főügyészségre vitték, ahol jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás bűntettével és hamis magánokirat felhasználásának vétségével gyanúsítják. Jogi képviselője, Bátki Pál közölte, hogy az őrizetbe vétel ellen panasszal éltek, mivel álláspontjuk szerint az intézkedés nem volt indokolt.