Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Matolcsy György letartóztatását indítványozták

matolcsy györgy

Matolcsy György letartóztatását indítványozták

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A volt jegybankelnök nem tett vallomást. A Telex arról számolt be, hogy nem sokkal délután fél négy után véget ért Matolcsy György gyanúsítotti kihallgatása, amely után kezdeményezték a volt jegybankelnök letartóztatását.
Link másolása
Vágólapra másolva!
matolcsy györgybátki páljegybankelnök

A lapnak Bátki Pál a Telexnek azt mondta, több órán át tartott a kihallgatás, amely során a volt jegybankelnök nem tett vallomást,„ személyes körülményeiről nyilatkozott”. Hozzátette: a kihallgatás során a nyomozó ügyészek a gyanúsítást megalapozó körülményeket foglalták össze és indítványozták védence letartóztatását.

Matolcsy György letartóztatását indítványozták Fotó: Karnok Csaba
Matolcsy György letartóztatását indítványozták Fotó: Karnok Csaba

Nagyon nehéz volt feldolgozni ezt az öt oldalas, nagyon sok adatot tartalmazó gyanúsítást. Amíg nem látjuk, hogy milyen bizonyítékok képezik ennek az alapját addig erre nem tudunk reagálni

– mondta a védő.

Amint arról beszámoltunk, szerdán kora reggel őrizetbe vették Matolcsy Györgyöt. Az egykori jegybankelnököt a Központi Nyomozó Főügyészségre vitték, jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt gyanúsítják. Kihallgatása dél körül kezdődött, védője már akkor jelezte, számít arra, hogy védencét letartóztatják. Hozzátette: panasszal élnek az őrizetbe vétel ellen és ha szükségessé válik, akkor a letartóztatás ellen is.

 

 

 

Matolcsy György őrizetben
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!