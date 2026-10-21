Matolcsy György letartóztatását indítványozták

A lapnak Bátki Pál a Telexnek azt mondta, több órán át tartott a kihallgatás, amely során a volt jegybankelnök nem tett vallomást,„ személyes körülményeiről nyilatkozott”. Hozzátette: a kihallgatás során a nyomozó ügyészek a gyanúsítást megalapozó körülményeket foglalták össze és indítványozták védence letartóztatását.
Nagyon nehéz volt feldolgozni ezt az öt oldalas, nagyon sok adatot tartalmazó gyanúsítást. Amíg nem látjuk, hogy milyen bizonyítékok képezik ennek az alapját addig erre nem tudunk reagálni
– mondta a védő.
Amint arról beszámoltunk, szerdán kora reggel őrizetbe vették Matolcsy Györgyöt. Az egykori jegybankelnököt a Központi Nyomozó Főügyészségre vitték, jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt gyanúsítják. Kihallgatása dél körül kezdődött, védője már akkor jelezte, számít arra, hogy védencét letartóztatják. Hozzátette: panasszal élnek az őrizetbe vétel ellen és ha szükségessé válik, akkor a letartóztatás ellen is.