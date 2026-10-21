A lapnak Bátki Pál a Telexnek azt mondta, több órán át tartott a kihallgatás, amely során a volt jegybankelnök nem tett vallomást,„ személyes körülményeiről nyilatkozott”. Hozzátette: a kihallgatás során a nyomozó ügyészek a gyanúsítást megalapozó körülményeket foglalták össze és indítványozták védence letartóztatását.

Matolcsy György letartóztatását indítványozták Fotó: Karnok Csaba

Nagyon nehéz volt feldolgozni ezt az öt oldalas, nagyon sok adatot tartalmazó gyanúsítást. Amíg nem látjuk, hogy milyen bizonyítékok képezik ennek az alapját addig erre nem tudunk reagálni

– mondta a védő.

Amint arról beszámoltunk, szerdán kora reggel őrizetbe vették Matolcsy Györgyöt. Az egykori jegybankelnököt a Központi Nyomozó Főügyészségre vitték, jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt gyanúsítják. Kihallgatása dél körül kezdődött, védője már akkor jelezte, számít arra, hogy védencét letartóztatják. Hozzátette: panasszal élnek az őrizetbe vétel ellen és ha szükségessé válik, akkor a letartóztatás ellen is.