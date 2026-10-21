Október 23-án dőlhet el Matolcsy György sorsa, jelenleg rendőrségi fogdában van

Várhatóan október 23-án, pénteken tartják azt a bírósági ülést, amelyen Matolcsy György letartóztatásáról döntenek. A Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökének ügyvédje, Bátki Pál a szerdai kihallgatást követően közölte, hogy a nyomozó főügyészség indítványozta védence letartóztatását. A volt jegybankelnököt időközben rendőrségi fogdába szállították.

Matolcsy György letartóztatásáról várhatóan október 23-án dönt a bíróság (Fotó: Karnok Csaba)

Matolcsy György letartóztatásáról október 23-án dönthetnek

A jogi képviselő hangsúlyozta, hogy az ügyészség indítványa ellen ebben a szakaszban nem tudnak panaszt tenni, álláspontjukat és ellenindítványukat a bíróság előtt ismertetik. Az ügyvéd arról is beszámolt, hogy Matolcsy Györgyöt a kihallgatás után rendőrségi fogdába szállították, annak pontos helyét azonban nem nevezte meg.

Bátki Pál szerint

az ügyészség egy rendkívül hosszú, összetett, ötoldalas gyanúsítást ismertetett velük, ugyanakkor az ügy iratait és a bizonyítékokat egyelőre nem kapták meg.

Amíg nem látjuk, hogy milyen bizonyítékok képezik ennek az alapját, addig erre nem tudunk reagálni

– fogalmazott.

Hozzátette, hogy védence a terhére rótt cselekményekről nem tett vallomást, személyes életkörülményeiről azonban nyilatkozott, mivel ezeknek a letartóztatás elrendelése szempontjából jelentőségük lehet. Azt is közölte, hogy tudomása szerint a hűtlen kezelés gyanúja továbbra is fennáll az ügyben, de nem Matolcsy Györggyel szemben.