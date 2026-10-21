— Továbbra is számítunk a megjelenésére, akár vezetőszáron is, ha ezt a büntetőeljárás lehetővé teszi – fűzte hozzá Csőszi Attila.

Nem mond le Matolcsy György meghallgatásáról a parlamenti MNB-vizsgálóbizottság

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság vezetője szerint „a magyar embereknek joguk van megtudni, hogy mi történt a jegybanki alapítványok többszázmilliárdos közvagyonával”.

A politikus nagyon fontos fejleménynek nevezte Matolcsy György őrizetbe vételét az MNB-botrányban, ugyanakkor - mint mondta - a munkájuk nem ér véget. Közölte, tiszás képviselőtársaival üdvözlik, hogy a hatóságok végzik a dolgukat, és megteszik a szükséges lépéseket az ügy kivizsgálása érdekében. A törvények ugyanis mindenkire egyformán vonatkoznak, „senki nem állhat felettük, legyen szó akár az Orbán-kormány korábbi miniszteréről és volt jegybankelnökről” – tette hozzá Csőszi Attila.

Amint arról korábban beszámoltunk, a jegybank korábbi elnökét szerda kora reggel őrizetbe vették és elvitték a nyomozók a Központi Nyomozó Főügyészségre. A volt jegybankelnök jogi képviselője, Bátki Pál megerősítette a gyanúsítás tényét. Matolcsy György ügyvédje Bátki Pál jelezte, hogy az őrizetbe vétel ellen panasszal éltek, ugyanis szerinte az nem indokolt.