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matolcsy györgy

Nem mond le Matolcsy György meghallgatásáról a parlamenti MNB-vizsgálóbizottság

49 perce
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A Magyar Nemzeti Bank (MNB) működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság továbbra is számít a szerdán őrizetbe vett Matolcsy György volt jegybankelnök testület előtti megjelenésére – közölte Csőszi Attila (Tisza Párt), a bizottság elnöke a Facebook-oldalán közzétett videójában. A kormánypárti politikus azt mondta: Matolcsy Györgyöt november 5-ére idézték az első meghallgatására a bizottság elé, ahol az MNB-törvény 2013-as létrejöttének körülményeiről, valamint az alapítványi struktúra létrehozásáról kérdeznék.
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matolcsy györgytisza pártmagyar

— Továbbra is számítunk a megjelenésére, akár vezetőszáron is, ha ezt a büntetőeljárás lehetővé teszi – fűzte hozzá Csőszi Attila.

Nem mond le Matolcsy György meghallgatásáról a parlamenti MNB-vizsgálóbizottság
Nem mond le Matolcsy György meghallgatásáról a parlamenti MNB-vizsgálóbizottság                 

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság vezetője szerint „a magyar embereknek joguk van megtudni, hogy mi történt a jegybanki alapítványok többszázmilliárdos közvagyonával”.

A politikus nagyon fontos fejleménynek nevezte Matolcsy György őrizetbe vételét az MNB-botrányban, ugyanakkor - mint mondta - a munkájuk nem ér véget. Közölte, tiszás képviselőtársaival üdvözlik, hogy a hatóságok végzik a dolgukat, és megteszik a szükséges lépéseket az ügy kivizsgálása érdekében. A törvények ugyanis mindenkire egyformán vonatkoznak, „senki nem állhat felettük, legyen szó akár az Orbán-kormány korábbi miniszteréről és volt jegybankelnökről” – tette hozzá Csőszi Attila.

Amint arról korábban beszámoltunk, a jegybank korábbi elnökét szerda kora reggel őrizetbe vették és elvitték a nyomozók a Központi Nyomozó Főügyészségre. A volt jegybankelnök jogi képviselője, Bátki Pál megerősítette a gyanúsítás tényét. Matolcsy György ügyvédje Bátki Pál jelezte, hogy az őrizetbe vétel ellen panasszal éltek, ugyanis szerinte az nem indokolt.

 

Matolcsy György őrizetben
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