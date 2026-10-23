Megszólalt Matolcsy György: két és fél órán át beszélt a bíróságon

Két és fél órán át beszélt a bíróságon Matolcsy György volt jegybankelnök azon a tárgyaláson, amelyen a bíróság a letartóztatásáról dönt a szerdai őrizetbe vétele után – közölte Madarasi Anna, a Fővárosi Törvényszék szóvivője pénteken.

Matolcsy György megszólalt: két és fél órán át beszélt a bíróságon - Fotó: Kallus György

Matolcsy György megszólalt: két és fél órán át beszélt a bíróságon

A tárgyalás reggel 9 órakor kezdődött, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) korábbi elnöke pedig nagyjából fél tízkor kezdett el beszélni, és majdnem dél volt, amikor abbahagyta. Érveléséről egyelőre nem lehet többet tudni, a letartóztatásáról ugyanis zárt ülésen döntenek.

Az ügynek összesen öt gyanúsítottja van, de

Matolcsy Ádám (Matolcsy György fia) és Stofa György cégvezérek jelenleg ismeretlen helyen tartózkodnak, ellenük nemzetközi szintű elfogatóparancsot adtak ki.

A bíróság pénteken meghallgatja viszont Valkó Mihályt, a Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt. vezérigazgatóját, valamint Sándor Tamás ügyvédet is. A döntés várhatóan elhúzódik, és majd csak délután derülhet ki, letartóztatásban maradnak-e a gyanúsítottak - írta a HVG.

Bátki Pál ügyvéd a Budai Központi Kerületi Bíróság előtt pénteken reggel azt mondta, hogy csütörtökön kapták meg a mintegy hatezer oldalnyi anyagot a gyanúsításról, így azt még nem tudta teljes mértékben feldolgozni, ugyanakkor egyelőre nem utal semmi sem arra, hogy valaki vádalkut kötött volna az ügyben. Hozzátette: ő Matolcsy Györgynek a védője, így nincs arról információja, hol van a fia.

Bátki Pál azt is elmondta, hogy Matolcsy György egyelőre nem tett vallomást az ügyben, a későbbiekben viszont „biztosan tesz majd”. Azt is megjegyezte, hogy szerinte egészen másról szól a gyanúsítás, mint amit a sajtó és a közvélemény MNB-ügyként emleget. Szó sincs a papírokban több száz milliárd forintos vagyonvesztésről és vagyongyarapodásról sem. Értékpapírkölcsönzési szerződést vizsgálnak – tette hozzá.