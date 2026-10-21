Szerda kora reggel őrizetbe vették Matolcsy György korábbi jegybankelnököt. Az egykori jegybankelnököt a Központi Nyomozó Főügyészségre vitték, ahol jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt gyanúsítják.
Őrizetbe vették Matolcsy Györgyöt
A Telex információi szerint a nyomozók szerda kora reggel vitték el Matolcsy Györgyöt a Központi Nyomozó Főügyészségre. A volt jegybankelnök jogi képviselője, Bátki Pál a lapnak megerősítette a gyanúsítás tényét.
Ügyfelemet jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás bűntettével és hamis magánokirat felhasználásának vétségével gyanúsítják
– mondta az ügyvéd.
Bátki Pál hozzátette, hogy Matolcsy György gyanúsítotti kihallgatása még nem kezdődött el, arra várhatóan a délelőtt folyamán kerül sor.
Újabb akció az MNB-ügyben
A Központi Nyomozó Főügyészség szerda reggel közleményben számolt be arról, összehangolt "nyomozási cselekményeket" hajt végre szerdán a Központi Nyomozó Főügyészség az MNB-ügyben különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette miatt folyamatban lévő nyomozásban.
Azt írták, hogy az úgynevezett MNB-ügyben a Központi Nyomozó Főügyészség ügyészei jelenleg több helyszínen hajtanak végre eljárási cselekményeket.
A nyomozó főügyészség által szervezett összehangolt akcióban az ügyészség felkérésére a Nemzeti Nyomozó Iroda, a Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Nemzeti Védelmi Szolgálat állománya is közreműködik, míg az eljárási cselekmények biztosítását a Készenléti Rendőrség végzi.
Az ügyről részletesebb tájékoztatást az elsődleges nyomozati cselekmények elvégzését követően, várhatóan szerdán, a kora esti órákban adnak.
Az újabb sajtóközlemény kiadásáig kérték a sajtó türelmét, jelezve, hogy az ügyben további információkat az eljárási cselekmények eredményes végrehajtása érdekében nem tudnak közölni.
Reagált a Fidesz
A Fidesz elvárja, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alapítványai ügyében indult eljárást a hatóságok pártatlanul, politikai nyomás nélkül folytassák le - közölte Havasi Bertalan, az ellenzéki párt sajtófőnöke szerdán az MTI-vel azzal kapcsolatban, hogy őrizetbe vették Matolcsy György volt jegybankelnököt.
A Magyar Nemzeti Bank alapítványai ügyében másfél évvel ezelőtt indult eljárás. Elvárjuk, hogy a hatóságok pártatlanul, politikai nyomás nélkül folytassák le az eljárást
- írta Havasi Bertalan az MTI érdeklődésére Matolcsy György őrizetbe vételével kapcsolatban.
Alapvető érdek, hogy az alapítványok gazdálkodásával kapcsolatos valamennyi kérdés tisztázódjon, és az esetleges felelősséget a hatóságok teljeskörűen feltárják.
A törvények mindenkire egyformán vonatkoznak. Ugyanakkor mindenkit megillet az ártatlanság vélelme és a tisztességes eljáráshoz való jog - írta a Fidesz sajtófőnöke.
Az Origo szeptember 22-én számolt be arról, hogy hivatali visszaélés miatt hallgatták ki gyanúsítottként a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökét. Az ügyben összesen hét emberrel közölték a gyanúsítást, valamennyiüknél házkutatást tartottak, így Matolcsy Györgynél is.