Szerda kora reggel őrizetbe vették Matolcsy György korábbi jegybankelnököt. Az egykori jegybankelnököt a Központi Nyomozó Főügyészségre vitték, ahol jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt gyanúsítják.

Matolcsy Györgyöt elvitte a Nemzeti Nyomozó Főügyészség - Fotó: YouTube/képernyőkép

Őrizetbe vették Matolcsy Györgyöt

A Telex információi szerint a nyomozók szerda kora reggel vitték el Matolcsy Györgyöt a Központi Nyomozó Főügyészségre. A volt jegybankelnök jogi képviselője, Bátki Pál a lapnak megerősítette a gyanúsítás tényét.

Ügyfelemet jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás bűntettével és hamis magánokirat felhasználásának vétségével gyanúsítják

– mondta az ügyvéd.

Bátki Pál hozzátette, hogy Matolcsy György gyanúsítotti kihallgatása még nem kezdődött el, arra várhatóan a délelőtt folyamán kerül sor.

Újabb akció az MNB-ügyben

A Központi Nyomozó Főügyészség szerda reggel közleményben számolt be arról, összehangolt "nyomozási cselekményeket" hajt végre szerdán a Központi Nyomozó Főügyészség az MNB-ügyben különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette miatt folyamatban lévő nyomozásban.

Azt írták, hogy az úgynevezett MNB-ügyben a Központi Nyomozó Főügyészség ügyészei jelenleg több helyszínen hajtanak végre eljárási cselekményeket.

A nyomozó főügyészség által szervezett összehangolt akcióban az ügyészség felkérésére a Nemzeti Nyomozó Iroda, a Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Nemzeti Védelmi Szolgálat állománya is közreműködik, míg az eljárási cselekmények biztosítását a Készenléti Rendőrség végzi.

Az ügyről részletesebb tájékoztatást az elsődleges nyomozati cselekmények elvégzését követően, várhatóan szerdán, a kora esti órákban adnak.

Az újabb sajtóközlemény kiadásáig kérték a sajtó türelmét, jelezve, hogy az ügyben további információkat az eljárási cselekmények eredményes végrehajtása érdekében nem tudnak közölni.

Reagált a Fidesz

A Fidesz elvárja, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alapítványai ügyében indult eljárást a hatóságok pártatlanul, politikai nyomás nélkül folytassák le - közölte Havasi Bertalan, az ellenzéki párt sajtófőnöke szerdán az MTI-vel azzal kapcsolatban, hogy őrizetbe vették Matolcsy György volt jegybankelnököt.

A Magyar Nemzeti Bank alapítványai ügyében másfél évvel ezelőtt indult eljárás. Elvárjuk, hogy a hatóságok pártatlanul, politikai nyomás nélkül folytassák le az eljárást

- írta Havasi Bertalan az MTI érdeklődésére Matolcsy György őrizetbe vételével kapcsolatban.