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matolcsy györgy

Így vitték el Matolcsy Györgyöt – videó

20 perce
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Sötétített üvegű rendőrségi jármű hajtott ki a Központi Nyomozó Főügyészség épületéből a volt jegybankelnök kihallgatását követően. A helyszíni beszámoló szerint feltehetően ebben szállították Matolcsy Györgyöt rendőrségi fogdába.
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matolcsy györgyközponti nyomozó főügyészségbátki páljegybankelnök

Matolcsy György szerdai kihallgatását követően egy sötétített hátsó ablakú, készenléti rendőrségi jármű hagyta el a Központi Nyomozó Főügyészség épületét. A HírTV helyszíni tudósítója szerint feltehetően ezzel szállították el az egykori jegybankelnököt. A jármű távozását videón is megörökítették.

Matolcsy György Fotó: AFP / AFP
Matolcsy György Fotó: AFP / AFP

Matolcsy György letartóztatásáról október 23-án dönthetnek

A volt jegybankelnök ügyvédje, Bátki Pál a mintegy három és fél órás kihallgatás után elmondta, hogy védence nem tett vallomást az ellene felhozott gyanúsításról, csupán személyes körülményeiről nyilatkozott. A jogi képviselő közölte, hogy az ügyészség részletes, ötoldalas gyanúsítást ismertetett velük, a bizonyítékokat azonban még nem ismerhették meg. Az iratokat várhatóan csütörtökön kapják kézhez.

Ahogy az Origo korábban megírta, Matolcsy Györgyöt szerdán reggel vették őrizetbe, gazdasági csalással és hamis magánokirat felhasználásával gyanúsítják. Az ügyészség kezdeményezte a letartóztatását, amelyről a bíróság várhatóan pénteken dönt.

 

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