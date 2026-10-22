Matolcsy György őrizetbe vétele után is folytatódik a vizsgálat, újabb neveket keresnek az MNB-ügyben

Csőszi Attila (Tisza) hangsúlyozta, hogy kiemelt feladatuk az MNB körüli egész rendszer vizsgálata, hiszen valakiknek a segítsége és közreműködése révén vált lehetővé "ennek az óriási bankrablásnak" az elkövetése. Nem gondolhatjuk komolyan, hogy Matolcsy György önmagától, úgy, hogy ezt észre sem vette senki, ezt a dolgot végigvihette volna - mondta.

Matolcsy György - Fotó: Karnok Csaba

Nem gondolhatjuk komolyan, hogy Matolcsy György önmagától, úgy, hogy ezt észre sem vette senki, ezt a dolgot végigvihette volna

- fogalmazott.

A bizottsági elnök rámutatott az ügy összetettségére, jelezve, Matolcsy György lehet az egyik legfontosabb szereplő, ám a szerteágazó céghálóban még sok olyan volt, aki vélhetően hasznot húzott a történtekből, ezért az ő felelősségük is nagyon fontos.

Csőszi Attila elmondta, hogy a bizottság munkaterve szerint elsősorban a közpénz útját követik onnantól kezdve, hogy 2013-14-ben létrejött az új MNB-törvény, ami lehetővé tette az alapítványok létrehozását.

Azt szeretnék megvizsgálni, hogy ki volt az ötletgazda, hogyan merült fel az alapítványok létrehozása, kik hozták meg az ezzel kapcsolatos döntéseket a jegybankban, illetve melyik alapítvány mennyi pénzt kapott.

Újabb idézést kapott Matolcsy György

Jelezte, hogy ennek érdekében november 5-ére a bizottság beidézte Matolcsy Györgyöt és Varga Mihályt is, előbbit a letartóztatása ellenére szeretnék meghallgatni, amennyiben erre az illetékes szervek lehetőséget biztosítanak.

A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) szerdán közölte az MTI-vel: különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás bűntette és más bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásban gyanúsítottként hallgatta ki, majd őrizetbe vette Matolcsy Györgyöt, a Magyar Nemzeti Bank volt elnökét és bűntársait.

A Válasz Online szerda este azt közölte, információi szerint Valkó Mihályt, a Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt. vezérigazgatóját és Matolcsyék állandó jogi képviselőjét, Sándor Tamást vették őrizetbe az MNB-ügyben. Emellett nemzetközi elfogatóparancsokat adtak ki az MNB-ügyben Matolcsy Ádám, a volt jegybankelnök fia és Stofa György üzletember ellen.

A nyomozó ügyészek az úgynevezett MNB-ügy egyik szálát érintően intézkedtek.

Ennek lényege, hogy Matolcsy György jegybankelnök irányítása alatt az MNB 2014-ben létrehozta a Pallas Athéné Alapítványokat, amelyeknek közpénzt, mégpedig a jegybank árfolyamnyereségéből származó több mint 266 milliárd forint vagyont juttatott azzal, hogy a vagyon kezelését az Optima Befektetési Zrt. végezte. A Pallas Athéné Alapítványok 2019-es összeolvadásával létrejött a PADME Alapítvány.