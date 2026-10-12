Az ügyészség nem fogadta el Matolcsy Györgyék panaszait

Elutasította a gyanúsítások, kutatások és lefoglalások elleni panaszokat a Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség abban az ügyben, amelyben a gyanú szerint a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Bankfelügyeleti Központjához tartozó főosztályokat irányító egyes emberek 2023-ban – vezetői utasításra – hivatali hatáskörükkel visszaélve nyomást gyakoroltak egy osztrák anyavállalattal rendelkező magyar bankra – írta azt Index. Emlékeztettek: a nyomozás Simor Andrásnak, az MNB Matolcsy Györgyöt megelőző elnökének egy interjúja alapján indult áprilisban. Simor András az ellene irányuló nyomásgyakorlásról beszélt az Erste Bank bécsi anyabankjában, az Erste Groupban viselt felügyelőbizottsági tagságával kapcsolatban.

Elutasította az ügyészség Matolcsy Györgyék panaszait

Fotó: Szabó Gábor

Az eljárásban a KR NNI mind az MNB-től, mind az Erste Banktól szerzett be dokumentumokat.

Az ügyészség tájékoztatása szerint a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda által gyanúsítottként kihallgatott hét személy közül hatan éltek a gyanúsítás, öten pedig a kutatás és lefoglalás ellen panasszal.

A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség a panaszokat és a nyomozás iratait megvizsgálta, a panaszokat – mint alaptalanokat – elutasította.

Matolcsy nem fogadta el a gyanúsítást

Matolcsy György korábban közleményben tudatta, hogy nem fogadja el gyanúsítását az Erste-ügyben, és védője útján panaszt nyújtott be az ügyészségnél a megalapozottság vizsgálatát kérve. Matolcsyt szeptemberben hallgatták ki gyanúsítottként, miután az ügyészség szerint az MNB 2023-ban felügyeleti nyomást gyakorolt az Erste Bankra, aminek hatására az osztrák anyavállalat egyik felügyelőbizottsági tagja lemondott.