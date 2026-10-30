Újabb fordulat Matolcsy György ügyében: hiába van előzetesben, beidézték a Parlamentbe

Petrik Herold Erik ügyvéd a 444-nek azt mondta, az Alaptörvény és az országgyűlési törvény alapján a vizsgálóbizottság előtti megjelenési és nyilatkozattételi kötelezettség a letartóztatásban lévő személyekre is vonatkozik.

Az előzetes letartóztatásból vihetik a Parlamentbe Matolcsy Györgyöt

Fotó: Karnok Csaba

Matolcsy Györgyöt személyesen vihetik a parlamenti bizottság elé

A meghallgatás megszervezéséhez a bizottság elnökének egyeztetnie kell a Központi Nyomozó Főügyészséggel és a büntetés-végrehajtással, ez azonban a szakértő szerint technikai kérdés. Távmeghallgatásra főszabály szerint nincs lehetőség, Matolcsy Györgynek személyesen kellene megjelennie.

A volt jegybankelnök megtagadhatja a választ azokra a kérdésekre, amelyekkel önmagát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná. Ha azonban vallomást tesz, igazat kell mondania, ellenkező esetben hamis tanúzás miatt feljelentést tehetnek ellene.

Csőszi Attila, a vizsgálóbizottság elnöke korábban közölte: továbbra is meg akarják tartani Matolcsy november 5-i meghallgatását. A volt jegybankelnök még őrizetbe vétele előtt átvette az idézést, és jelezte megjelenési szándékát.