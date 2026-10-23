Három lesötétített ablakú rendőrautó érkezett: döntenek Matolcsy György sorsáról

Három lesötétített ablakú rendőrautó érkezett pénteken reggel a Budai Központi Kerületi Bírósághoz, ahol 9 órakor kezdődött az ülés Matolcsy György volt jegybankelnök, valamint két másik, az ügyben őrizetbe vett személy letartóztatásáról - írta az Index.
Ahogy arról az Origo is beszámolt, a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) csütörtökön indítványozta Matolcsy György letartóztatását, erről a nyomozási bíró zárt ülésen határoz, amelyen csak a bíró, az ügyész, a gyanúsított és védője vehet részt.
Megszólalt a védő
Matolcsy György védője, Bátki Pál az ülés előtt azt mondta, a gyanúsítás nem a sajtóban MNB-ügyként ismert vagyonvesztésről szól.
"A gyanúsítás egyáltalán nem szól több száz milliárdos vagyonvesztésről, sem vagyongyarapodásról. Értékpapír-kölcsönzési szerződésről van szó, és az, hogy a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány az évek során több száz milliárdos vagyonvesztést szenvedett volna el, ez egyáltalán nem szerepel az ügyfelemmel szemben megfogalmazott gyanúban, ezt biztosan mondhatom" – mondta Bátki Pál.
A védő szerint az iratok Matolcsy korábbi állításait igazolják. „Amikor az ügyfelem korábban azt mondta, hogy MNB-ügy nincsen, a vagyon megvan, és nem történt vagyonvesztés, ezt mindenképpen az iratokban tükröződni látjuk” – fogalmazott.
A KNYF szerdai közleménye szerint ugyanakkor a szerződéssel okozott kár is jelentősen meghaladja a különösen jelentős vagyoni hátrány 500 millió forintos alsó határát. Bátki elismerte, hogy alaposan még nem nézhették át az anyagot.
"Igaz, hogy nem volt olyan nagyon sok időnk megnézni sem a gyanúsítást, sem az alapjául szolgáló iratokat. Az iratokat tegnap kaptuk meg, 6000 oldalt" – mondta. Arra a kérdésre, kötött-e valaki vádalkut, azt felelte, tudomása szerint senki. „A gyanúsítások két napja történtek, tehát vádalku ilyen értelemben nem is születhetett” – mondta. Arra a kérdésre, hogy Matolcsy szerint ő adott-e utasítást a szerződés megkötésére, a védő azt mondta, ügyfele erről még nem nyilatkozott. „Nem állít semmit, mert nem tett még vallomást. Amikor vallomást tesz, akkor fog valamit állítani, cáfolni vagy vitatni” – mondta.
„Rendőrségi fogdában tartották fogva, a Gyorskocsi utcában” – mondta Bátki arról, hol töltötte Matolcsy az elmúlt két éjszakát. Csütörtökön beszélt vele utoljára, akkor ügyfele még csak egy napja volt bezárva.
"Nyilván nem viseli jól. Ki az, aki jól viseli?" – mondta a védő.
Matolcsy Ádámról, a volt jegybankelnök körözött fiáról nincs tudomása. „Nagyon sok ügyvédi teendő van, illetve ezt a hatalmas mennyiségű iratot is át kell tanulmányozni, ezért nem tudok most olyan mértékben a sajtó rendelkezésére állni, ahogy az érdekelné a közvéleményt” – mondta Bátki Pál, aki az ülés után bővebben nyilatkozik.