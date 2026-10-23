Három lesötétített ablakú rendőrautó érkezett: döntenek Matolcsy György sorsáról

Három lesötétített ablakú rendőrautó érkezett pénteken reggel a Budai Központi Kerületi Bírósághoz, ahol 9 órakor kezdődött az ülés Matolcsy György volt jegybankelnök, valamint két másik, az ügyben őrizetbe vett személy letartóztatásáról - írta az Index.

Fotó: Photographer: Toth Tibor/Magyar

Ahogy arról az Origo is beszámolt, a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) csütörtökön indítványozta Matolcsy György letartóztatását, erről a nyomozási bíró zárt ülésen határoz, amelyen csak a bíró, az ügyész, a gyanúsított és védője vehet részt.

Megszólalt a védő

Matolcsy György védője, Bátki Pál az ülés előtt azt mondta, a gyanúsítás nem a sajtóban MNB-ügyként ismert vagyonvesztésről szól.

"A gyanúsítás egyáltalán nem szól több száz milliárdos vagyonvesztésről, sem vagyongyarapodásról. Értékpapír-kölcsönzési szerződésről van szó, és az, hogy a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány az évek során több száz milliárdos vagyonvesztést szenvedett volna el, ez egyáltalán nem szerepel az ügyfelemmel szemben megfogalmazott gyanúban, ezt biztosan mondhatom" – mondta Bátki Pál.

A védő szerint az iratok Matolcsy korábbi állításait igazolják. „Amikor az ügyfelem korábban azt mondta, hogy MNB-ügy nincsen, a vagyon megvan, és nem történt vagyonvesztés, ezt mindenképpen az iratokban tükröződni látjuk” – fogalmazott.

A KNYF szerdai közleménye szerint ugyanakkor a szerződéssel okozott kár is jelentősen meghaladja a különösen jelentős vagyoni hátrány 500 millió forintos alsó határát. Bátki elismerte, hogy alaposan még nem nézhették át az anyagot.

"Igaz, hogy nem volt olyan nagyon sok időnk megnézni sem a gyanúsítást, sem az alapjául szolgáló iratokat. Az iratokat tegnap kaptuk meg, 6000 oldalt" – mondta. Arra a kérdésre, kötött-e valaki vádalkut, azt felelte, tudomása szerint senki. „A gyanúsítások két napja történtek, tehát vádalku ilyen értelemben nem is születhetett” – mondta. Arra a kérdésre, hogy Matolcsy szerint ő adott-e utasítást a szerződés megkötésére, a védő azt mondta, ügyfele erről még nem nyilatkozott. „Nem állít semmit, mert nem tett még vallomást. Amikor vallomást tesz, akkor fog valamit állítani, cáfolni vagy vitatni” – mondta.