Nem hallgathatják meg személyesen Matolcsy Györgyöt a parlamenti vizsgálóbizottság ülésén

Nem vehet részt személyesen Matolcsy György november 5-én a Magyar Nemzeti Bank (MNB) működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgálóbizottság ülésén – közölte az RTL megkeresésére a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF), akik szerint nincsenek meg ennek a jogszabályi feltételei. A letartóztatásban lévő volt jegybankelnököt esetleg távmeghallgatásban kérdezheti a bizottság.

Nem vehet részt személyesen Matolcsy György az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgálóbizottság ülésén (Kallus György/Világgazdaság)

Emlékezetes, október 23-án tartóztatták le Matolcsy Györgyöt harminc napra, és még ez előtt bejelentette a bizottság elnöke, Csőszi Attila, hogy november 5-re beidézik Matolcsyt. „Mi szeretnénk, ha ezt tudnánk úgy folytatni, hogy semmiféle akadályoztatás nem lenne benne, úgyhogy november 5-én 13 órára várjuk továbbra is Matolcsy Györgyöt és Varga Mihályt” – mondta az RTL-nek.

Csőszi Attila elmondása szerint Matolcsy György még a letartóztatása előtt jelezte, hogy megjelenik a bizottság ülésén, az idézést pedig át is vette. A bizottság már megkereste a KNYF-et, amely arról tájékoztatta őket, hogy a jogszabályi feltételek hiányában a volt jegybankelnök személyes meghallgatására nincs lehetőség. Távmeghallgatásra vagy a büntetés-végrehajtási intézetben történő meghallgatásra azonban sor kerülhet, ezért az ügyben az illetékes Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézethez fordulhatnak.