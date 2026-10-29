Felügyelet alá helyezték az alapkezelőt, miután letartóztatták a Matolcsy-ügyben érintett vezérigazgatót

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) felügyeleti biztost rendelt ki a Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt.-hez a további jogszerű működés szavatolása érdekében. A társaság vezérigazgatója jelenleg nem tudja ellátni a feladatát, mivel a Matolcsy György volt jegyben elnök nevével fémjelezett ügy kapcsán őrizetbe vették – számolt be csütörtökön az MTI.

Az MNB tájékoztatás szerint a biztosi teendőket az intézkedés visszavonásáig a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nkft. látja el. A felügyeleti biztos gyakorolja a befektetési alapkezelő vezérigazgatójának törvényben és alapszabályban megállapított jogait és kötelezettségeit.

Matolcsy György, az MNB volt elnöke

Fotó: Kallus György

Akadályoztatva van feladatai ellátásában a Matolcsy-ügyben érintett vezérigazgató

Az MNB felügyeleti tevékenysége során megállapította, hogy a Quartz Alapkezelő vezérigazgatója jelenleg akadályoztatva van az alapkezelőnél ellátandó jogszabályi és belső szabályzati feladatainak ellátásában, egyebek mellett a befektetéskezelési, befektetési döntéshozatali tevékenységében.

A kollektív befektetési formákról és kezelőikről szóló törvény szerint egy alapkezelőnek folyamatosan, minden pillanatban kötelezően el kell látnia a jogszabályban előírt minden egyes feladatát, így különösen a kezelt befektetési alapokkal kapcsolatos befektetési döntéshozatalt

– tájékoztatott a Magyar Nemzeti Bank.

A Matolcsy-üggyel kapcsolatban tartóztatták le az alapkezelő vezetőjét

Az MTI korábban hírt adott arról, hogy Valkó Mihályt, a Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt. vezérigazgatóját őrizetbe vették abban az ügyben, amelyben Matolcsy György volt jegybankelnököt jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás bűntettével és hamis magánokirat felhasználásának vétségével gyanúsítják.