MNB-ügy: Matolcsy Ádám ellen elfogatóparancsot adott ki az ügyészség

A mai napon a nyomozó főügyészség elfogta és őrizetbe vette Matolcsy Györgyöt, a Közép-Európai III. Magántőkealapnak a kölcsönszerződés megkötése során eljáró képviselőjét, valamint az értékpapírügyletben közreműködő ügyvédet, míg további két személyt érintően nemzetközi elfogatóparancs kiadását indítványozta. Az eddig kihallgatott gyanúsítottak, köztük Matolcsy György a vallomástételt megtagadta – áll a Központi Nyomozó Főügyészség közleményben.

Matolcsy-ügy: Két ember ellen nemzetközi elfogatóparancs kiadását kérte az ügyészség Fotó: Balogh Dávid

Közölték: „A nyomozó főügyészség az összetett bűnügyi akcióban – a Nemzeti Nyomozó Iroda, a Budapesti Rendőr-főkapitányság, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Készenléti Rendőrség állományának a közreműködésével – több helyszínen hajtott végre kutatást, melynek során bizonyítási eszközöket foglalt le - áll az ügyészségi közleményben, amelyben kiemelték: a nyomozó ügyészek az úgynevezett „MNB ügy” egyik szálát érintően intézkedtek.”

„Ennek lényege, hogy Matolcsy György jegybankelnök irányítása alatt az MNB 2014-ben létrehozta a Pallas Athéné Alapítványokat, amelyeknek közpénzt, mégpedig a jegybank árfolyamnyereségéből származó több mint 266 milliárd forintos vagyont juttatott azzal, hogy a vagyon kezelését az Optima Befektetési Zrt. végezte. A Pallas Athéné Alapítványok 2019-es összeolvadásával létrejött a PADME Alapítvány” – írták, hozzátéve:

„Az Optima Befektetési Zrt. és a Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt. által képviselt Közép-Európai III. Magántőkealap 2025. február 28. napján, Matolcsy György utolsó előtti jegybankelnöki munkanapján színlelt értékpapír-kölcsönszerződést kötött, amelynek valós célja az volt, hogy a PADME Alapítvány vagyona feletti rendelkezési jogot olyan személyi kör birtokába játssza át, amelyre Matolcsy György jegybankelnöki mandátumának lejárta után is befolyással bír, azzal a céllal, hogy a vagyonnal ő és fia haszonszerzés végett saját céljaiknak megfelelő befektetéseket eszközölhessenek.”