MNB-ügy: Matolcsy Ádám ellen elfogatóparancsot adott ki az ügyészség

A mai napon a nyomozó főügyészség elfogta és őrizetbe vette Matolcsy Györgyöt, a Közép-Európai III. Magántőkealapnak a kölcsönszerződés megkötése során eljáró képviselőjét, valamint az értékpapírügyletben közreműködő ügyvédet, míg további két személyt érintően nemzetközi elfogatóparancs kiadását indítványozta. Az eddig kihallgatott gyanúsítottak, köztük Matolcsy György a vallomástételt megtagadta – áll a Központi Nyomozó Főügyészség közleményben.
Közölték: „A nyomozó főügyészség az összetett bűnügyi akcióban – a Nemzeti Nyomozó Iroda, a Budapesti Rendőr-főkapitányság, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Készenléti Rendőrség állományának a közreműködésével – több helyszínen hajtott végre kutatást, melynek során bizonyítási eszközöket foglalt le - áll az ügyészségi közleményben, amelyben kiemelték: a nyomozó ügyészek az úgynevezett „MNB ügy” egyik szálát érintően intézkedtek.”
„Ennek lényege, hogy Matolcsy György jegybankelnök irányítása alatt az MNB 2014-ben létrehozta a Pallas Athéné Alapítványokat, amelyeknek közpénzt, mégpedig a jegybank árfolyamnyereségéből származó több mint 266 milliárd forintos vagyont juttatott azzal, hogy a vagyon kezelését az Optima Befektetési Zrt. végezte. A Pallas Athéné Alapítványok 2019-es összeolvadásával létrejött a PADME Alapítvány” – írták, hozzátéve:
„Az Optima Befektetési Zrt. és a Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt. által képviselt Közép-Európai III. Magántőkealap 2025. február 28. napján, Matolcsy György utolsó előtti jegybankelnöki munkanapján színlelt értékpapír-kölcsönszerződést kötött, amelynek valós célja az volt, hogy a PADME Alapítvány vagyona feletti rendelkezési jogot olyan személyi kör birtokába játssza át, amelyre Matolcsy György jegybankelnöki mandátumának lejárta után is befolyással bír, azzal a céllal, hogy a vagyonnal ő és fia haszonszerzés végett saját céljaiknak megfelelő befektetéseket eszközölhessenek.”
Az ügy részleteiről és a gyanúsítás körülményeiről annyit közöltek: „Azzal, hogy a színlelt szerződéssel az Optima Befektetési Alapkezelő Zrt. törzsrészvényeit a Közép-Európai III. Magántőkealap részére átutalták – figyelemmel arra, hogy közel 200 milliárd forint piaci értékű vagyont kezelő befektetési alapkezelő tulajdonosi kontrolljának a megszerzésére került sor – pontosan jelenleg meg nem határozható, de a különösen jelentős vagyoni hátrány 500 millió forintos alsó határát jelentősen meghaladó vagyoni hátrány okoztak.”
Az ügyészség arra is felhívta a figyelmet, hogy az üggyel kapcsolatban korábban kiadott sajtóközleményben foglaltakon túlmenően jelenleg – a büntetőeljárás, illetve az eljárási cselekmények eredményes végrehajtása érdekében – bővebb tájékoztatás nem adható.
Az ügyészségi közléssel párhuzamosan a police.hu-n is megjelent a körözésről szóló bejegyzés, amelyből kiderül, hogy Matolcsy Ádám és Stofa György ellen adtak ki elfogatóparancsot.
Matolcsy Györgyöt reggel vettek őrizetbe
Korábban már beszámoltunk róla, hogy szerdán kora reggel őrizetbe vették Matolcsy Györgyöt. Az egykori jegybankelnököt a nyomozók a Központi Nyomozó Főügyészségre vitték, majd több órán keresztül hallgatták ki. A volt jegybankelnök ügyvédje arról számolt be a kihallgatás végén, hogy a kihallgatás során a nyomozó ügyészek a gyanúsítást megalapozó körülményeket foglalták össze és indítványozták védence letartóztatását.