A Medián szerint fontos részletek hiányoznak a TISZA új közvélemény-kutatásából

A Hann Endre vezette Medián külön bejegyzésben reagált Magyar Péter közlésére. A pártelnök azt írta, hogy a TISZA által megrendelt reprezentatív felmérés szerint egy hét alatt hat százalékponttal nőtt a különbség a TISZA és a Fidesz között, és a párt támogatottsága ismét 65 százalék fölé került.
A Medián szerint több adatot is érdemes közölni
A kutatóintézet szerint önmagában azzal nincs probléma, ha egy politikai párt közvélemény-kutatást rendel meg, és az eredményeket akár nem is hozza nyilvánosságra. Ha azonban egy ilyen felmérés eredményeit publikálják, akkor a Medián szerint ugyanazokat a szakmai-etikai szempontokat érdemes figyelembe venni, mint más közvélemény-kutatások esetében.
A Medián bejegyzése szerint a közzétett eredmények mellett legalább a kutatás időpontját, a minta nagyságát, az alkalmazott módszert és a kutatást végző cég nevét is fel kellene tüntetni.
Magyar Péter egyelőre ezeket nem közölte – írja a Magyar Nemzet.
Több másik kutatás eredményére is hivatkoztak
A témával kapcsolatban Deák Dániel politikai elemző is megszólalt, és arra hívta fel a figyelmet, hogy a héten több nyilvános közvélemény-kutatás eredménye is megjelent.
Az elemző a Medián legutóbbi mérését idézve azt írta, hogy abban
a TISZA támogatottsága három százalékponttal csökkent, miközben a Fidesz ugyanennyivel erősödött.
Deák Dániel a Republikon friss kutatására is hivatkozott, amelyben a TISZA támogatottsága a teljes népesség körében 54 százalékra csökkent, miközben a Fideszé emelkedett. Emellett a 21 Kutatóközpont felmérését is megemlítette, amely a TISZA támogatottságának csökkenését, valamint a Fidesz korábbi mélypontjáról történő elmozdulását mérte.