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médiatanács

A Médiatanács elnöke is tagja az iskolai érzékenyítést végző LMBTQ-szervezet felügyelőbizottságának

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Érzékenyítő foglalkozást tartott egy civil szervezet általános iskolás gyerekeknek mindössze egy nappal a gyermekvédelmi törvény módosítása után. Takács Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy az érintett egyesület felügyelőbizottságának tagjai között a Tisza által megválasztott Médiatanács elnöke, Polyák Gábor is szerepel.
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Takács Péter Facebook-bejegyzésben hívta fel a figyelmet arra, hogy Polyák Gábor, a Médiatanács Tisza által megválasztott elnöke az Emberség Erejével nevű civil szervezet felügyelőbizottságának is tagja. Az egyesület az Újpetrei Általános Iskolában tartott foglalkozást alsó tagozatos diákoknak, mindössze egy nappal a gyermekvédelmi törvény parlamenti módosítását követően.

Médiatanács
Polyák Gábor, a Mádiatanács elnöke egyben az Emberség Erejével nevű szervezet felügyelőbizottságában is helyet foglal (Fotó: Facebook/Takács Péter)
A gendertörvény életbe lépése után azonnal megkezdte az iskolai érzékenyítést egy LMBTQ-szervezet

Takács Péter a Médiatanács függetlenségét kérdőjelezte meg

Ahogyan azt az Origo is megírta, az Emberség Erejével nevű szervezet az iskola pályaorientációs napján mutatta be a #Hanagyleszek elnevezésű emberi jogi társasjátékát második, harmadik és negyedik osztályos tanulóknak.

A foglalkozáson többek között a nemekhez kapcsolódó társadalmi sztereotípiákról beszélgettek a gyerekekkel.

Takács Péter bejegyzésében élesen bírálta a történteket, és külön hangsúlyozta a Médiatanács elnökének állítólagos érintettségét. A politikus szerint mindez a médiatestület függetlenségével kapcsolatban is kérdéseket vet fel.

Vajon mit várhatunk ezután a »független« magyar médiatestülettől?”

 – tette fel a kérdést Takács Péter.

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