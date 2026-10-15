A Médiatanács elnöke is tagja az iskolai érzékenyítést végző LMBTQ-szervezet felügyelőbizottságának

Takács Péter Facebook-bejegyzésben hívta fel a figyelmet arra, hogy Polyák Gábor, a Médiatanács Tisza által megválasztott elnöke az Emberség Erejével nevű civil szervezet felügyelőbizottságának is tagja. Az egyesület az Újpetrei Általános Iskolában tartott foglalkozást alsó tagozatos diákoknak, mindössze egy nappal a gyermekvédelmi törvény parlamenti módosítását követően.
Takács Péter a Médiatanács függetlenségét kérdőjelezte meg
Ahogyan azt az Origo is megírta, az Emberség Erejével nevű szervezet az iskola pályaorientációs napján mutatta be a #Hanagyleszek elnevezésű emberi jogi társasjátékát második, harmadik és negyedik osztályos tanulóknak.
A foglalkozáson többek között a nemekhez kapcsolódó társadalmi sztereotípiákról beszélgettek a gyerekekkel.
Takács Péter bejegyzésében élesen bírálta a történteket, és külön hangsúlyozta a Médiatanács elnökének állítólagos érintettségét. A politikus szerint mindez a médiatestület függetlenségével kapcsolatban is kérdéseket vet fel.
Vajon mit várhatunk ezután a »független« magyar médiatestülettől?”
– tette fel a kérdést Takács Péter.