A Médiatanács elnöke is tagja az iskolai érzékenyítést végző LMBTQ-szervezet felügyelőbizottságának

Takács Péter a Médiatanács függetlenségét kérdőjelezte meg

Ahogyan azt az Origo is megírta, az Emberség Erejével nevű szervezet az iskola pályaorientációs napján mutatta be a #Hanagyleszek elnevezésű emberi jogi társasjátékát második, harmadik és negyedik osztályos tanulóknak.

A foglalkozáson többek között a nemekhez kapcsolódó társadalmi sztereotípiákról beszélgettek a gyerekekkel.

Takács Péter bejegyzésében élesen bírálta a történteket, és külön hangsúlyozta a Médiatanács elnökének állítólagos érintettségét. A politikus szerint mindez a médiatestület függetlenségével kapcsolatban is kérdéseket vet fel.

Vajon mit várhatunk ezután a »független« magyar médiatestülettől?”

– tette fel a kérdést Takács Péter.