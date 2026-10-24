Megrongálták az 1956-os magyar forradalmat leverő szovjet tábornok szobrát a Halálvölgyben

Ismeretlen elkövetők megrongálták Ivan Sztyepanovics Konyev szovjet marsall október elején felavatott emlékművét Ruzsoly (Kružlová – Felsővízközi járás) község határában található Halálvölgyben (Údolie smrti). Az emléktáblát összetörték, a szobor talapzatára pedig vörös festékkel a „gyilkos” szót írták magyarul – számolt be a szlovákiai Új Szó.

Az 56-os forradalom leverését irányító Konyev szovjet marsall szobrát október 23-ra virradóra megrongálták Fotó: Facebook

Magyar rendszámú kocsit láttak a kamerák képen

A magyar nyelvű lap szerint a Szlovák Antifasiszta Harcosok Szövetsége (SZPB) súlyosnak és elfogadhatatlannak nevezte a rongálást, hangsúlyozva, hogy a katonai emlékművek elleni támadások politikai vagy ideológiai nézetkülönbségekkel nem igazolhatók. A szervezet a mostani eset, valamint egy korábbi incidens miatt is jogi lépéseket kezdeményez.

A szobor alkotója és tulajdonosa, Slavomír Gibej elítélte a vandalizmust, és elmondta, hogy a térfigyelő kamerák felvételein egy magyar rendszámú jármű is látható. Hangsúlyozta, hogy az emlékmű nem Konyev teljes katonai pályafutásának dicsőítésére készült, hanem az 1944-es Kárpát–duk­lai hadműveletnek és az abban elesett szovjet, illetve csehszlovák katonáknak állít emléket. A hadművelet célja a német megszállók elleni Szlovák Nemzeti Felkelés megsegítése volt.

Nem az első eset, hogy megrongálták a szovjet marsall szobrát

A lap beszámolója szerint a szobrot korábban, október 20-án is érte incidens: akkor vért jelképező lepedővel takarták le. Az akciót a parlamenten kívüli Demokraták párt vállalta magára, tiltakozásul az emlékmű felállítása ellen.

A Konyev-emlékművet október 3-án avatták fel Richard Takáč (Smer) mezőgazdasági miniszter, Ľuboš Blaha (Smer) európai parlamenti képviselő, Szergej Andrejev orosz nagykövet és Jaroslav Demian, az SZPB elnöke részvételével.

Andrejev az avatáson azt mondta, hogy az emlékmű felállítását Robert Fico (Smer) miniszterelnök javasolta két évvel korábban.

Személyesen irányította az 1956-os magyar forradalom leverését

Ivan Sztyepanovics Konyev (1897–1973) a második világháborúban az 1. Ukrán Front parancsnoka volt, és részt vett Szlovákia, illetve Csehország felszabadításában. Katonai pályafutásához ugyanakkor az 1956-os magyar forradalom leverésében játszott szerepe, valamint a második berlini válság idején végzett tevékenysége is hozzátartozott.

Konyev 1956-ban lett a Varsói Szerződés haderejének főparancsnoka, ebben a minőségében személyesen irányította a Forgószél hadműveletet, az 1956-os magyar forradalom leverését.

Konyev 1960-ban vonult nyugdíjba.