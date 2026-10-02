Megszólalt az egyház a politizáló plébános ügyében

Mint arról korábban beszámoltunk, Osztie Zoltán katolikus plébános 2026. szeptember 26-án, Feldebrőn, a Szent Márton-templomban tartott szentmiséje nagy port kavart, a pap ugyanis a prédikáció részeként pártpolitikai kérdésekben is megnyilvánult. Magyar Péter az egyház nyilvános elhatárolódását kérte a történtek után. A miniszterelnök kiemelte: önmagában a kritika nem jelent problémát, ugyanakkor szerinte sem hívő, sem ateista magyar embernek nem kellene elfogadnia, hogy egy katolikus pap egy templomban ilyen stílusban és tartalommal beszéljen róla. Magyar Péter hozzátette: tisztában van azzal, hogy Osztie Zoltán gondolatait és szavait a Katolikus Egyház sem osztja, ugyanakkor nyilvános elhatárolódást sürgetett.

Osztie Zoltán prédikációja után a főegyházmegye is reagált

Fotó: Facebook-videó

Az Esztergom–Budapesti Főegyházmegye közleményben reagált a történtekre, amit most teljes egészében és változtatás nélkül közlünk.

"Az Esztergom–Budapesti Főegyházmegye sajnálattal és megütközéssel értesült Osztie Zoltán feldebrői szentmisén elhangzott kijelentéseiről. Az emberek sértő minősítése és megbélyegzése nem egyeztethető össze Krisztus tanításával, és nem az evangélium szellemében szól. Az ilyen kijelentések nemcsak az érintettek emberi méltóságát sértik, hanem a Főegyházmegye közössége számára is fájdalmasak.

Aki Krisztussal találkozik, annak a szívében nem lehet gyűlölet és megosztottság. A bűnt elítéljük, a bűnös ember számára pedig Isten irgalmát kérjük.

A Főegyházmegye már július 10-i nyilvános közleményében is hangsúlyozta: a papok nem valamely ideológia vagy párt szolgálatában állnak, hanem az evangélium hirdetőiként és az Egyház pásztoraiként Krisztus testének lelki gyarapításán fáradoznak. Már akkor világossá tettük, hogy Osztie Zoltán a Főegyházmegye megbízása és engedélye nélkül szólalt meg politikai rendezvényen.

A mostani politikai kijelentések sajnálatos módon szentmise keretében hangzottak el. Ezért ismételten hangsúlyozzuk: Osztie Zoltán szavai nem a Főegyházmegye álláspontját tükrözik. Az ilyen megnyilvánulások sértik az Egyház közösségét és tarthatatlanok.