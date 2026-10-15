Új elnököt neveztek ki a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal élére

Baka András sok sikert kívánt az új MEKH-vezetőnek

A kinevezési ünnepség keretében Losonczy Géza letette hivatali esküjét is, ezzel felkészülve új tisztségének betöltésére. A Sándor-palota bejegyzésében arról is beszámolt, hogy Baka András köztársasági elnök jókívánságait fejezte ki az új elnöknek:

Baka András államfő sok sikert kíván az elnöki teendők ellátásához!”

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal az energetikai és közműszolgáltatási szektor egyik legfontosabb hazai szabályozó hatósága, amely többek között a villamosenergia-, földgáz- és távhőszektor felügyeletében lát el meghatározó feladatokat.