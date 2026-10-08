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Lázár János

Új vezetőt keres a Nemzeti Ménesbirtok, október 22-ig lehet pályázni

1 órája
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Új vezérigazgatót keres a mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt., a pályázati kiírást csütörtökön tették közzé. A Ménesbirtok leendő vezetőjének a jogszerű működés biztosítása mellett a stratégiai és operatív vállalatirányításért is felelnie kell. A pályázat benyújtási határideje október 22.
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Lázár JánosNemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.mezőhegyesi ménesbirtok

Pályázati kiírást tettek közzé a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. vezérigazgatói tisztségére csütörtökön a kormány honlapján, szúrta ki az Index. A felhívás szerint az új vezető feladata a társaság jogszerű működésének biztosításán túl többek között a stratégiai és operatív vállalatirányítás, a képviselet és a partneri kapcsolatok ellátása. 

Pályázati kiírást tettek közzé a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. vezérigazgatói tisztségére csütörtökön (Forrás: Facebook)
Pályázati kiírást tettek közzé a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. vezérigazgatói tisztségére csütörtökön (Forrás: Facebook)

A vezérigazgató felel továbbá a munkaköréhez kapcsolódó összes feladatért, amelyekkel a tulajdonosi jogokat gyakorló Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium (AÉM) megbízza.

A pályázat benyújtásának határideje október 22.

A mezőhegyesi székhelyű Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. a magyar állam kizárólagos tulajdonában álló egyszemélyes társaság. A közleméynben emlékeztetettek: az 1784-ben alapított birtok meghatározó szereplője 

  • a magyar mezőgazdaságnak, 
  • tevékenysége kiterjed a ló- és szarvasmarha-tenyésztésre, 
  • a növénytermesztésre, a vetőmagfeldolgozásra, 
  • az erdő- és vadgazdálkodásra, 
  • valamint az általános középfokú és szakmai oktatásra.

A jelenlegi vezérigazgatót, Kovács Norbertet 2019 októberében nevezték ki, a társaságot ekkor Lázár János kormánybiztosként felügyelte.

 

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