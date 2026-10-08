Új vezetőt keres a Nemzeti Ménesbirtok, október 22-ig lehet pályázni

Pályázati kiírást tettek közzé a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. vezérigazgatói tisztségére csütörtökön a kormány honlapján, szúrta ki az Index. A felhívás szerint az új vezető feladata a társaság jogszerű működésének biztosításán túl többek között a stratégiai és operatív vállalatirányítás, a képviselet és a partneri kapcsolatok ellátása.

Pályázati kiírást tettek közzé a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. vezérigazgatói tisztségére csütörtökön (Forrás: Facebook)

A vezérigazgató felel továbbá a munkaköréhez kapcsolódó összes feladatért, amelyekkel a tulajdonosi jogokat gyakorló Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium (AÉM) megbízza.

A pályázat benyújtásának határideje október 22.

A mezőhegyesi székhelyű Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. a magyar állam kizárólagos tulajdonában álló egyszemélyes társaság. A közleméynben emlékeztetettek: az 1784-ben alapított birtok meghatározó szereplője

a magyar mezőgazdaságnak,

tevékenysége kiterjed a ló- és szarvasmarha-tenyésztésre,

a növénytermesztésre, a vetőmagfeldolgozásra,

az erdő- és vadgazdálkodásra,

valamint az általános középfokú és szakmai oktatásra.

A jelenlegi vezérigazgatót, Kovács Norbertet 2019 októberében nevezték ki, a társaságot ekkor Lázár János kormánybiztosként felügyelte.