Új vezetőt keres a Nemzeti Ménesbirtok, október 22-ig lehet pályázni

Pályázati kiírást tettek közzé a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. vezérigazgatói tisztségére csütörtökön a kormány honlapján, szúrta ki az Index. A felhívás szerint az új vezető feladata a társaság jogszerű működésének biztosításán túl többek között a stratégiai és operatív vállalatirányítás, a képviselet és a partneri kapcsolatok ellátása.
A vezérigazgató felel továbbá a munkaköréhez kapcsolódó összes feladatért, amelyekkel a tulajdonosi jogokat gyakorló Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium (AÉM) megbízza.
A pályázat benyújtásának határideje október 22.
A mezőhegyesi székhelyű Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. a magyar állam kizárólagos tulajdonában álló egyszemélyes társaság. A közleméynben emlékeztetettek: az 1784-ben alapított birtok meghatározó szereplője
- a magyar mezőgazdaságnak,
- tevékenysége kiterjed a ló- és szarvasmarha-tenyésztésre,
- a növénytermesztésre, a vetőmagfeldolgozásra,
- az erdő- és vadgazdálkodásra,
- valamint az általános középfokú és szakmai oktatásra.
A jelenlegi vezérigazgatót, Kovács Norbertet 2019 októberében nevezték ki, a társaságot ekkor Lázár János kormánybiztosként felügyelte.