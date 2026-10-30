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Közel másfél millió forint egy hétvégéért: Mészáros Lőrinc cégének is dolgozott a kormányszóvivő

29 perce
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Köböl Anita korábban több alkalommal is vállalt műsorvezetői feladatokat Mészáros Lőrinc érdekeltségeinek rendezvényein, egy hosszú hétvégés megbízásért pedig iparági források szerint közel bruttó másfél millió forintot számlázhatott – mondta Deák Dániel, aki telefonon is felhívta a kormányszóvivőt. A történet különösen annak fényében érdekes, hogy Magyar Péter miniszterelnök rendszeresen élesen bírálja Mészáros Lőrincet és a hozzá köthető üzleti kört.
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köböl anitadeák dánielmészáros lőrincrendezvényműsorvezetőV-HídkormányszóvivőMagyar Péter

Nem csupán egyetlen rendezvényen dolgozott műsorvezetőként Köböl Anita kormányszóvivő Mészáros Lőrinc egyik vállalatának. A nyilvánosságra került információk szerint a V-Híd több eseményén is közreműködött, és ezekért jelentős díjazásban részesülhetett. A korábbi megbízásokról Deák Dániel politikai elemző számolt be közösségi oldalán, miután további fényképek és információk jutottak el hozzá.

Mészáros Lőrinc
Milliókért dolgozhatott Mészáros Lőrinc cégének Magyar Péter kormányszóvivője (Fotó: Mediaworks)

Közel másfél millió forintot is kaphatott egyetlen hétvégéért

A Telex már október elején beszámolt arról, hogy Köböl Anita korábban házigazdaként vett részt a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó V-Híd egyik karácsonyi rendezvényén. 

Azóta azonban újabb információk láttak napvilágot, amelyek szerint a kormányszóvivő más eseményeken is vállalt hasonló feladatokat.

Az egyik újabb felkérésre állítólag így reagált:

Nagyon megtisztelő az újbóli felkérés, örömmel állok rendelkezésre.”

A nyilvánosságra hozott információk szerint:

  • Köböl Anita több alkalommal is dolgozott Mészáros Lőrinc egyik vállalatának rendezvényein.
  • Egy hosszú hétvégés eseményért iparági források szerint közel bruttó 1,5 millió forintot számlázott.
  • A kormányszóvivő cége tavaly közel 40 millió forintos bevételt érhetett el különböző megbízásokból.
  • A szóban forgó munkákat még kormányszóvivői kinevezése előtt vállalta. 

A konkrét megbízási díjakra vonatkozó állításokat egyelőre nem támasztották alá nyilvánosan bemutatott számlákkal.

Köböl Anita nem részletezte, mennyi pénzt kapott Mészáros Lőrinctől

Deák Dániel írásban és telefonon is megkereste a kormányszóvivőt a nyilvánosságra került információkkal kapcsolatban. A neki feltett kérdések többek között arra vonatkoztak, hogy valóban a megjelölt összegekért dolgozott-e Mészáros Lőrinc vállalatának.

Köböl Anita válaszában hangsúlyozta, hogy az elmúlt 17 évben számos céges és szakmai rendezvényen vállalt műsorvezetői feladatokat. A szóban forgó megbízást is szakmai munkának nevezte, és kiemelte, hogy az több mint két évvel megelőzte kormányszóvivői kinevezését.

A konkrét összegekről ugyanakkor nem közölt részleteket.

A történet politikai szempontból azért is figyelemre méltó, mert Magyar Péter miniszterelnök rendszeresen Mészáros Lőrinc nevével támadja a Fidesz parlamenti frakcióját, amelyet többször is a vállalkozó frakciójaként emlegetett.

Mindez felveti a kérdést, hogy a kormány miként viszonyul saját szóvivőjének korábbi üzleti kapcsolataihoz, különösen egy olyan vállalkozói kör esetében, amelyet a miniszterelnök rendszeresen politikai támadásainak célpontjává tesz.

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