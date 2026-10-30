Közel másfél millió forint egy hétvégéért: Mészáros Lőrinc cégének is dolgozott a kormányszóvivő

Nem csupán egyetlen rendezvényen dolgozott műsorvezetőként Köböl Anita kormányszóvivő Mészáros Lőrinc egyik vállalatának. A nyilvánosságra került információk szerint a V-Híd több eseményén is közreműködött, és ezekért jelentős díjazásban részesülhetett. A korábbi megbízásokról Deák Dániel politikai elemző számolt be közösségi oldalán, miután további fényképek és információk jutottak el hozzá.
Közel másfél millió forintot is kaphatott egyetlen hétvégéért
A Telex már október elején beszámolt arról, hogy Köböl Anita korábban házigazdaként vett részt a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó V-Híd egyik karácsonyi rendezvényén.
Azóta azonban újabb információk láttak napvilágot, amelyek szerint a kormányszóvivő más eseményeken is vállalt hasonló feladatokat.
Az egyik újabb felkérésre állítólag így reagált:
Nagyon megtisztelő az újbóli felkérés, örömmel állok rendelkezésre.”
A nyilvánosságra hozott információk szerint:
- Köböl Anita több alkalommal is dolgozott Mészáros Lőrinc egyik vállalatának rendezvényein.
- Egy hosszú hétvégés eseményért iparági források szerint közel bruttó 1,5 millió forintot számlázott.
- A kormányszóvivő cége tavaly közel 40 millió forintos bevételt érhetett el különböző megbízásokból.
- A szóban forgó munkákat még kormányszóvivői kinevezése előtt vállalta.
A konkrét megbízási díjakra vonatkozó állításokat egyelőre nem támasztották alá nyilvánosan bemutatott számlákkal.
Köböl Anita nem részletezte, mennyi pénzt kapott Mészáros Lőrinctől
Deák Dániel írásban és telefonon is megkereste a kormányszóvivőt a nyilvánosságra került információkkal kapcsolatban. A neki feltett kérdések többek között arra vonatkoztak, hogy valóban a megjelölt összegekért dolgozott-e Mészáros Lőrinc vállalatának.
Köböl Anita válaszában hangsúlyozta, hogy az elmúlt 17 évben számos céges és szakmai rendezvényen vállalt műsorvezetői feladatokat. A szóban forgó megbízást is szakmai munkának nevezte, és kiemelte, hogy az több mint két évvel megelőzte kormányszóvivői kinevezését.
A konkrét összegekről ugyanakkor nem közölt részleteket.
A történet politikai szempontból azért is figyelemre méltó, mert Magyar Péter miniszterelnök rendszeresen Mészáros Lőrinc nevével támadja a Fidesz parlamenti frakcióját, amelyet többször is a vállalkozó frakciójaként emlegetett.
Mindez felveti a kérdést, hogy a kormány miként viszonyul saját szóvivőjének korábbi üzleti kapcsolataihoz, különösen egy olyan vállalkozói kör esetében, amelyet a miniszterelnök rendszeresen politikai támadásainak célpontjává tesz.