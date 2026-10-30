Közel másfél millió forint egy hétvégéért: Mészáros Lőrinc cégének is dolgozott a kormányszóvivő

Nem csupán egyetlen rendezvényen dolgozott műsorvezetőként Köböl Anita kormányszóvivő Mészáros Lőrinc egyik vállalatának. A nyilvánosságra került információk szerint a V-Híd több eseményén is közreműködött, és ezekért jelentős díjazásban részesülhetett. A korábbi megbízásokról Deák Dániel politikai elemző számolt be közösségi oldalán, miután további fényképek és információk jutottak el hozzá.

Milliókért dolgozhatott Mészáros Lőrinc cégének Magyar Péter kormányszóvivője (Fotó: Mediaworks)

Közel másfél millió forintot is kaphatott egyetlen hétvégéért

A Telex már október elején beszámolt arról, hogy Köböl Anita korábban házigazdaként vett részt a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó V-Híd egyik karácsonyi rendezvényén.

Azóta azonban újabb információk láttak napvilágot, amelyek szerint a kormányszóvivő más eseményeken is vállalt hasonló feladatokat.

Az egyik újabb felkérésre állítólag így reagált:

Nagyon megtisztelő az újbóli felkérés, örömmel állok rendelkezésre.”

A nyilvánosságra hozott információk szerint:

Köböl Anita több alkalommal is dolgozott Mészáros Lőrinc egyik vállalatának rendezvényein.

Egy hosszú hétvégés eseményért iparági források szerint közel bruttó 1,5 millió forintot számlázott.

A kormányszóvivő cége tavaly közel 40 millió forintos bevételt érhetett el különböző megbízásokból.

A szóban forgó munkákat még kormányszóvivői kinevezése előtt vállalta.

A konkrét megbízási díjakra vonatkozó állításokat egyelőre nem támasztották alá nyilvánosan bemutatott számlákkal.