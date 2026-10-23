"Mi azok vagyunk, akik 1956-ban is voltunk: magyarok, a szabadság nemzete"

Orbán Viktor péntek reggel videóval üzent a Facebookon a követőinek, felhívva a figyelmet arra, hogy 14 órakor lesz a Fidesz 1956-os megemlékezése a Bem téren. A volt miniszterelnök rövid üzenetében csak annyit írt: „Szabad Magyarországot!”

A videóban ugyanakkor nem Orbán, hanem a Fidesz frakcióvezetője, Bóka János szólal meg, az 56-os egyetemisták szabadságvágyát és a Rákosi-címer kivágását felidézve, párhuzamot vonva jelennel.

Bóka úgy fogalmaz, hogy a szabadságot és függetlenséget ma is veszély fenyegeti, majd hozzáteszi, hogy „gyarmatosítókból és bábokból, önkényből és zsarnokokból ma sincs hiány”. Kijelentette, hogy a jelenlegi helyzetben is ellent kell mondani az önkénynek, és erőt kell gyűjteni az előttük álló küzdelmekhez.