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orbán viktor

"Mi azok vagyunk, akik 1956-ban is voltunk: magyarok, a szabadság nemzete"

6 perce
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Orbán Viktor és a Fidesz egy videóval emlékezett meg az 1956-os forradalomról.
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orbán viktorbóka jános1956-os forradalomoktóber 23.

Orbán Viktor péntek reggel videóval üzent a Facebookon a követőinek, felhívva a figyelmet arra, hogy 14 órakor lesz a Fidesz 1956-os megemlékezése a Bem téren. A volt miniszterelnök rövid üzenetében csak annyit írt: „Szabad Magyarországot!”

A videóban ugyanakkor nem Orbán, hanem a Fidesz frakcióvezetője, Bóka János szólal meg, az 56-os egyetemisták szabadságvágyát és a Rákosi-címer kivágását felidézve, párhuzamot vonva jelennel.

Bóka úgy fogalmaz, hogy a szabadságot és függetlenséget ma is veszély fenyegeti, majd hozzáteszi, hogy „gyarmatosítókból és bábokból, önkényből és zsarnokokból ma sincs hiány”. Kijelentette, hogy a jelenlegi helyzetben is ellent kell mondani az önkénynek, és erőt kell gyűjteni az előttük álló küzdelmekhez.

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