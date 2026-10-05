Toroczkai szerint színjáték az NVVH vezetőinek kiválasztása, a Mi Hazánk kiszáll

Toroczkai László azzal indokolta pártja döntését, hogy szerinte Magyar Péter megszegte az ígéretét, és Ruff Bálinttal „füstös szobákban, botrányos körülmények között” választotta ki az NVVH elnökét. A Mi Hazánk vezetője úgy látja, ezek után nincs értelme részt venniük a további elnökhelyettesek kiválasztási folyamatában.
Politikai irányítást és előre eldöntött eredményt kifogásol a Mi Hazánk
A pártelnök bejegyzése szerint az elnök kiválasztásakor nem számított a közel száz pályázó szakmai felkészültsége, nem alkalmaztak pontrendszert, és a kormánypárti többség figyelmen kívül hagyta a Mi Hazánk javaslatait.
Toroczkai azt állította, előre eldöntötték, hogy Unger Anna Rózát akarják a hivatal élére. A politikus Unger és Ruff korábbi munkakapcsolatát is kifogásolta:
mindketten a Partizánnál dolgoztak, Unger pedig április végéig fizetést kapott a szervezettől.
Toroczkai a Partizán finanszírozását is bírálta, amelyet állítása szerint nagyrészt „rejtélyes külföldi pénzeszsákokból” biztosítottak.
A Mi Hazánk elnöke mindebből arra következtetett, hogy az NVVH nem független, szakmai alapon működő korrupcióellenes testület, hanem politikai irányítás alatt áll. Bejegyzését a párt távolmaradásának egyértelmű indoklásával zárta:
A nevetséges bizottsági kiválasztási folyamat színjáték, amelyhez így nem kívánunk asszisztálni.”