Toroczkai szerint színjáték az NVVH vezetőinek kiválasztása, a Mi Hazánk kiszáll

Toroczkai László azzal indokolta pártja döntését, hogy szerinte Magyar Péter megszegte az ígéretét, és Ruff Bálinttal „füstös szobákban, botrányos körülmények között” választotta ki az NVVH elnökét. A Mi Hazánk vezetője úgy látja, ezek után nincs értelme részt venniük a további elnökhelyettesek kiválasztási folyamatában.

A Mi Hazánk nem vesz részt az NVVH további elnökhelyetteseinek kiválasztásában, Toroczkai Llászló kemény kritikával illette Unger Annát (Fotó: Polyák Attila - Origo)

Politikai irányítást és előre eldöntött eredményt kifogásol a Mi Hazánk

A pártelnök bejegyzése szerint az elnök kiválasztásakor nem számított a közel száz pályázó szakmai felkészültsége, nem alkalmaztak pontrendszert, és a kormánypárti többség figyelmen kívül hagyta a Mi Hazánk javaslatait.

Toroczkai azt állította, előre eldöntötték, hogy Unger Anna Rózát akarják a hivatal élére. A politikus Unger és Ruff korábbi munkakapcsolatát is kifogásolta: