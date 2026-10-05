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Mi Hazánk

Toroczkai szerint színjáték az NVVH vezetőinek kiválasztása, a Mi Hazánk kiszáll

1 órája
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Toroczkai László kijelentette, hogy pártja nem vesz részt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal további elnökhelyetteseinek kiválasztásában. A Mi Hazánk elnöke szerint Unger Anna Róza kiválasztása megmutatta, hogy a szakmai szempontok helyett politikai döntés határozza meg a hivatal vezetését.
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Mi HazánkPartizánkorrupcióellenes hatóságUnger AnnaelnökhelyettesRuff BálintkiválasztásToroczkai Lászlószínjáték

Toroczkai László azzal indokolta pártja döntését, hogy szerinte Magyar Péter megszegte az ígéretét, és Ruff Bálinttal „füstös szobákban, botrányos körülmények között” választotta ki az NVVH elnökét. A Mi Hazánk vezetője úgy látja, ezek után nincs értelme részt venniük a további elnökhelyettesek kiválasztási folyamatában.

Mi Hazánk
A Mi Hazánk nem vesz részt az NVVH további elnökhelyetteseinek kiválasztásában, Toroczkai Llászló kemény kritikával illette Unger Annát (Fotó: Polyák Attila - Origo)

Politikai irányítást és előre eldöntött eredményt kifogásol a Mi Hazánk

A pártelnök bejegyzése szerint az elnök kiválasztásakor nem számított a közel száz pályázó szakmai felkészültsége, nem alkalmaztak pontrendszert, és a kormánypárti többség figyelmen kívül hagyta a Mi Hazánk javaslatait. 

Toroczkai azt állította, előre eldöntötték, hogy Unger Anna Rózát akarják a hivatal élére. A politikus Unger és Ruff korábbi munkakapcsolatát is kifogásolta: 

mindketten a Partizánnál dolgoztak, Unger pedig április végéig fizetést kapott a szervezettől. 

 

 

Nyilvános Unger Anna és helyettesének vagyonnyilatkozata

Toroczkai a Partizán finanszírozását is bírálta, amelyet állítása szerint nagyrészt „rejtélyes külföldi pénzeszsákokból” biztosítottak.

A Mi Hazánk elnöke mindebből arra következtetett, hogy az NVVH nem független, szakmai alapon működő korrupcióellenes testület, hanem politikai irányítás alatt áll. Bejegyzését a párt távolmaradásának egyértelmű indoklásával zárta:

A nevetséges bizottsági kiválasztási folyamat színjáték, amelyhez így nem kívánunk asszisztálni.”

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