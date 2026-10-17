„Mi nem tudunk úgy hazudni, mint ahogy Magyar Péter és a köre tud”

Talán nem is tudták a DPK tábor szervezői, milyen jó helyszínt választottak, ugyanis Lakitelket is hamarosan eléri a tisztítótűz, a „magát miniszternek gondoló” Tarr Zoltán ennek az intézménynek is át akarja vizsgálni a szerződéseit – kezdte mondandóját Deutsch Tamás, a Fidesz EP-képviselője.

Bayer Zsolt a Fidesz alapítására emlékezett vissza. A publicista arról beszélt, hogy milyen érzés volt az alapítás és milyen gondolatok jártak a rendszerváltás után a fejükben. Külön kiemelte 1993-at, amikor arra próbálták rávenni a Fideszt, hogy fogjon össze a szocialistákkal az MDF ellen. Erre azonban nem voltak hajlandók, „ekkor kiderült, hogy ki az, aki valódi rendszerváltást akart” – mondta.

Aki élt már a rendszerváltáskor, vagy ismeri azt az időszakot az emlékezhet arra, hogy akkor még sokan úgy gondolhatták, hogy az SZDSZ a legantikommunistább párt – mondta Rákay Philip. Majd rámutatott: azóta tudjuk, hogy nem így van.

Mint mondta, 39 évvel ezelőtt is igyekeztek a politikai hatalmat gazdaságivá átmenteni. Először 1982-ben jött az IMF, aztán megkezdődött a „spontán” privatizáció, amely „annyira volt spontán, mint az észak-koreai parlamenti ülés végén a vastaps” – mondta a producer.

Ma nem az a kérdés, hogy valaki jobb- vagy baloldali. Ma az a kérdés, hogy valaki szuverenista és az országunkért dolgozik, vagy globalista, aki más érdekéért dolgozik – mutatott rá Rákay Philip a DPK-tárborban tartott panelbeszélgetésen.

Deutsch Tamás, a Fidesz EP-képviselője – üzenve az „új ÁVH”-nak – azt mondta, ha az NVVH vagyonokat akar visszaszerezni, akkor az SZDSZ adósságait kéne felkutatnia. Kitért arra is, hogy az SZDSZ, az MSZMP, az MSZP és DK ma már nincs sehol, „de mi még mindig itt vagyunk”. Arról is beszélt, hogy „nekünk, a Fidesznek van mire büszkének lenni”.

Bayer Zsolt publicista kérdésére, mit kellene tennie a közösségnek, hogy újra visszaszerezze az emberek többségének bizalmát, azt felelte: „nyilván április 12-e óta semmi máson nem gondolkodom”. Úgy fogalmazott: „ha valamiért elvesztettük a választást, azért, mert nem ismertük fel, hogy a közélet megváltozott. Felnőtt egy generáció, akikhez nem tudtunk szólni” – mutatott rá. Megjegyezte: ő már nem is fog tudni hozzájuk szólni, mert nem tudja 15 másodperces TikTok-videóban megfogni a figyelmüket.