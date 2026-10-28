Nincs kiút Magyar Péter számára: a LIBE képviselője szerint végre kell hajtani az uniós migrációs szabályokat

Nem lát lehetőséget arra Tineke Strik holland zöldpárti EP-képviselő, hogy Magyar Péter kormánya az uniós jog végrehajtása nélkül rendezze a migrációs bírság ügyét. A politikus az Európai Parlament állampolgári jogi, bel- és igazságügyi bizottságának (LIBE) tagjaként érkezett Magyarországra, ahol a demokrácia, a jogállamiság és az alapjogok helyzetéről tájékozódott. A Hír TV annak kapcsán kérdezte, hogy valóban eltörölheti-e az Európai Unió a Magyarországra kiszabott napi egymillió eurós bírságot, ahogyan azt Magyar Péter korábban kilátásba helyezte.

Tineke Strik szerint Magyar Péternek nincs más választása, végre kell hajtania a migrációs paktumot (Fotó: Facebook)

Tineke Strik szerint végre kell hajtani a migrációs paktumot

A holland politikus a Hír TV kérdésére egyértelművé tette, hogy álláspontja szerint Magyarországnak teljesítenie kell az uniós jogból és a bírósági ítéletből fakadó kötelezettségeit.

Nem látom semmi okát annak, hogy ne fizessék be a bírságokat. A jogállamiság egyik alapelve ugyanis az, hogy az ember végrehajtja a bírósági ítéleteket”

– fogalmazott Tineke Strik. A LIBE-bizottság tagja szerint amennyiben egy tagállam nem hajtja végre a bíróság döntését, meg kell fizetnie az ítéletben meghatározott bírságot.