Nincs kiút Magyar Péter számára: a LIBE képviselője szerint végre kell hajtani az uniós migrációs szabályokat

Nem lát lehetőséget arra Tineke Strik holland zöldpárti EP-képviselő, hogy Magyar Péter kormánya az uniós jog végrehajtása nélkül rendezze a migrációs bírság ügyét. A politikus az Európai Parlament állampolgári jogi, bel- és igazságügyi bizottságának (LIBE) tagjaként érkezett Magyarországra, ahol a demokrácia, a jogállamiság és az alapjogok helyzetéről tájékozódott. A Hír TV annak kapcsán kérdezte, hogy valóban eltörölheti-e az Európai Unió a Magyarországra kiszabott napi egymillió eurós bírságot, ahogyan azt Magyar Péter korábban kilátásba helyezte.
Tineke Strik szerint végre kell hajtani a migrációs paktumot
A holland politikus a Hír TV kérdésére egyértelművé tette, hogy álláspontja szerint Magyarországnak teljesítenie kell az uniós jogból és a bírósági ítéletből fakadó kötelezettségeit.
Nem látom semmi okát annak, hogy ne fizessék be a bírságokat. A jogállamiság egyik alapelve ugyanis az, hogy az ember végrehajtja a bírósági ítéleteket”
– fogalmazott Tineke Strik. A LIBE-bizottság tagja szerint amennyiben egy tagállam nem hajtja végre a bíróság döntését, meg kell fizetnie az ítéletben meghatározott bírságot.
Ezért nem látok kiutat Magyar Péter számára. Egyszerűen végre kell hajtani az uniós jogot, és tiszteletben kell tartani a szabályokat, ahogyan minden más tagállam teszi”
– jelentette ki.
A Hír TV beszámolója szerint Strik arra is rámutatott, hogy Magyarországnak a többi uniós tagállamhoz hasonlóan végre kell hajtania a migrációs paktumot.
A nyilatkozat különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy Magyar Péter korábban a napi egymillió eurós bírság eltörlésének lehetőségéről beszélt. A holland EP-képviselő álláspontja alapján azonban a bírság rendezésének alapvető feltétele a bírósági döntések és az uniós szabályok betartása.