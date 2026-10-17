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Magyar Péter

Váratlan fordulat jöhet a migrációs büntetés ügyében – Magyar Péter elárulta, mire készül

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Magyar Péter miniszterelnök szerint az év végéig megállapodás születhet Magyarország és az Európai Unió között a korábban kiszabott napi egymillió eurós bírság ügyében. A migrációs büntetés mellett a brüsszeli uniós csúcstalálkozón az energiaárakról és az európai versenyképességről is tárgyaltak.
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Magyar PéterEurópai Uniómigráció

Magyar Péter miniszterelnök szerint a migrációs büntetés ügyében már a tárgyalások utolsó szakaszában jár Magyarország és az Európai Unió. A kormányfő a 444.hu-nak adott, szombaton megjelent interjújában arról beszélt, hogy decemberben megszülethet a megállapodás a korábban kiszabott, napi egymillió eurós bírságról.

Magyar Péter miniszterelnök az Európai Unió brüsszeli csúcstalálkozóján 2026. október 16-án. A tárgyalásokon a migrációs büntetés kérdése is napirendre került.
Magyar Péter miniszterelnök az Európai Unió brüsszeli csúcstalálkozóján 2026. október 16-án. A tárgyalásokon a migrációs büntetés kérdése is napirendre került. 
Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP

Magyar Péter közölte, azt szeretné elérni, hogy a büntetésként kifizetett összeget valamilyen formában visszakapja Magyarország.

Nagyon meg szeretnének állapodni decemberben, azt hiszem, jó eséllyel indulunk

– fogalmazott a miniszterelnök.

A kormányfő a brüsszeli uniós csúcstalálkozót követően nyilatkozott a lapnak.

A migrációs büntetés mellett az energiaárakról is tárgyaltak

Magyar Péter elmondta, hogy a csütörtök éjszakai uniós egyeztetéseken a migráció mellett az emelkedő energiaárak és az európai versenyképesség kérdése is napirendre került.

A miniszterelnök szerint Magyarország a visegrádi országokkal, Olaszországgal és Görögországgal együtt szorgalmazta az európai szén-dioxid-kvótarendszer felülvizsgálatát.

A kormányfő arról számolt be, hogy sikerült elérni a rendszer felülvizsgálatát, valamint az egyik tervezett intézkedés bevezetésének egyéves elhalasztását. Hozzátette, hogy Magyarország továbbra sem támogatja annak bevezetését.

Zelenszkijjel is találkozhat még az idén Magyar Péter

Az interjúban szó esett az október 23-i ünnepségről is, amelyre a miniszterelnök tájékoztatása szerint 100–150 politikust és európai vezetőt hívtak meg.

Magyar Péter elmondta, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnököt nem hívták meg, Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt viszont igen. Utóbbi részvételére ugyanakkor nem számít.

A kormányfő arról is beszélt, hogy Zelenszkijjel megállapodtak egy újabb, még az idén létrejövő találkozó lehetőségéről, amelyet miniszteri szintű egyeztetések előzhetnek meg.

A találkozóra több lehetséges helyszínt is felvetettek. Magyar Péter szerint elképzelhető, hogy Kijevbe utazik, majd az ukrán elnökkel közösen Beregszászba látogatnak. Egy másik lehetőség szerint Zelenszkij Budapestre érkezne, ahonnan együtt utaznának tovább Kárpátaljára.

Az interjúban az orosz kőolajra vonatkozó szankciók és Magyarország novemberig érvényes mentessége is szóba került.

 

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