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párizs

Párizsból szóltak be a migránsozó Magyar Péternek

26 perce
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A Tisza-kormányt eddig támogató politikai csoportosulás szerint a magyar miniszterelnök leegyszerűsítő módon tekint a migránsokra. 
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párizsfranciaországerőszak

– Itt élünk Franciaországban, a mindennapjaink részei azok a feszültségek, amelyekről a magyar hírek szólnak. Éppen ezért érezzük kötelességünknek leírni: mélységesen távol áll tőlünk Magyar Péter posztja, amelyben a rongáló, kirakatokat zúzó vandálokat összemossa a migránsokkal. Nem értünk vele egyet, és őszintén sajnáljuk, hogy erre a következtetésre jutott – reagált a Szajna-parti Tisza sziget Párizs közösségi oldalán Magyar Péter vasárnapi posztjára. 

A protester gives a middle finger as trash cans burn during a blockade of high-school Toulouse-Lautrec in Toulouse, on October 8, 2026, as part of a nationwide protest movement over learning conditions. Since late September, pupils have barred the entrances to hundreds of schools, complaining of teacher absences, overloaded timetables, dilapidated classrooms and buildings ill-adapted to rising temperatures, among other grievances. (Photo by Lionel BONAVENTURE / AFP)
A tüntetők jelentős része migráns hátterű
Fotó: LIONEL BONAVENTURE / AFP

A francia fővárosban működő, Tisza-szimpatizánsokat tömörítő közösség szerint a magyar miniszterelnök leegyszerűsítő módon tekint a bevándorlókra. 

Pontosan ugyanabba a leegyszerűsítő, bűnbakképző logikába csúszunk bele, amivel szemben a Tisza közössége létrejött

 – tették hozzá. 

Magyar Péter ismét megígérte, hogy nem enged a migrációval szembeni szigorból

Ismert, Magyar Péter miniszterelnök a Franciaországban kirobbant zavargások kapcsán a migrációs politika szigorú fenntartása mellett állt ki. Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta, hogy Magyarország nem enged a külső határok védelméből, és teljes szolidaritását fejezte ki a francia nemzettel.

A kormányfő a franciaországi erőszakos eseményekről készült videókra és képekre hivatkozva kijelentette: a történtek is megmutatják, miért van szükség szigorú fellépésre a migrációval kapcsolatban.

Magyar Péter úgy fogalmazott, örül annak, hogy a mostani uniós csúcson Európa döntő többsége a korábbi, megengedőbb politika felülvizsgálata mellett foglalt állást. Hozzátette, reméli, hogy még nem késő változtatni.

A miniszterelnök különbséget tett a békés tüntetés és az erőszakos cselekmények között. Mint írta, a békés és jogszerű demonstráció alapjog, a vandalizmus és az erőszak viszont súlyos bűncselekmény.

Az az Európa, amelyet mindannyian szeretünk, ma óriási bajban van

 – fogalmazott a kormányfő, aki szerint közös feladat az európai kontinens megőrzése a következő generációk számára.

Jámbor András szerint nem jó válasz a migránsozás

Magyar Péter véleményével  Jámbor András sem ért egyet. Az egykori országgyűlési képviselő a Facebook-oldalán úgy fogalmazott:

Akinek az elmúlt hetek megélhetésről szóló nyugat-európai tüntetéseire a migránsozás a válasza, az vagy nem érti, mi történik, vagy szánt szándékkal le akarja tolni az emberek problémáit az asztalról. 

Jámbor szerint az erőszak nem a tüntetők származásából, hanem az adott ország tiltakozási hagyományaiból fakad: Franciaországban és Észak-Olaszországban megszokott az utcai erőszak.

 

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