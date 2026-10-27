Kiadta a figyelmeztetést a rendőrség: nem is hinnénk, milyen veszélyek várnak ránk a temetőkben

Közeledik mindenszentek ünnepe és a halottak napja, ami azt jelenti, hogy hamarosan milliók indulnak útnak, hogy felkeressék a temetőket és leróják tiszteletüket elhunyt szeretteik előtt. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az Országos Rendőr-főkapitányság közös sajtótájékoztatót tartott, amelyen hangsúlyozták: a méltó és békés megemlékezés egyik legfontosabb feltétele a vagyonunk megóvása, miközben oda kell figyelni a tűzvédelemre és a szabályos közlekedésre is.

Mindenszentek ünnepe alkalmából tartottak sajtótájékoztatót Fotó: Origo

Varga Balázs, az ORFK Bűnmegelőzési Osztály vezetője kiemelte, hogy a bűnmegelőzési szakemberek és a rendőrség fokozott jelenléttel segítik a lakosságot következő napokban. Mint elhangzott, a bűnözők gyakran kihasználják a nagy tömeget és a zsúfoltságot.

– Rossz szándékú emberek mindig akadnak – hangsúlyozta a szakember.

Az egyenruhások hangsúlyozták: indulás előtt érdemes tájékozódni a közútkezelő vagy a rendőrség oldalain az aktuális forgalmi rendről, és célszerű elkerülni a legnagyobb csúcsforgalmat.

– A magunkkal hozott táskákat, pénztárcákat és értéktárgyakat soha ne hagyjuk őrizetlenül – sem a sírhelyeknél, sem a gépjárművek utasterében látható helyen. Az autóban parkoláskor minden értéket a csomagtartóban kell elhelyezni.

Lovas rendőrök is felügyelik majd a biztonságot Fotó: Origo

Berzai Zsolt, az ORFK Balesetmegelőzési Osztály vezetője hangsúlyozta: az őszi, korán sötétedő időjárás miatt kiemelten fontos a láthatóság; érdemes fényvisszaverő eszközöket, karszalagokat használni, különösen a gyalogosan közlekedőknek és a kerékpárosoknak.

– Ne engedjük el egyedül idős rokonainkat a temetőkbe; ha van rá mód, kísérjük el őket, hiszen a kísérő jelenléte önmagában jelentős visszatartó erő a rossz szándékúakkal szemben.

Kiemelt figyelmet fordít a rendőrség a sírkertekre Fotó: Origo

Közlekedésbiztonság az utakon és a parkolókban

Az őszi, sokszor csapadékos vagy ködös időjárás, valamint a korai sötétedés miatt nagyobb odafigyelést igényel a vezetés. A látás és látszódás alapelve most kulcsfontosságú. A temetőkhöz közeli parkolókban és útszakaszokon fokozott torlódásokra kell számítani. A gépjárművet mindig úgy kell leparkolni, hogy azzal ne akadályozzuk a forgalmat vagy a többi közlekedőt, és ne hagyjunk semmit látható helyen az autóban.

A rendőrség mindent megtesz a gyalogosok és kerékpárosok védelméért, de a közlekedők saját körültekintése is elengedhetetlen a balesetek elkerüléséhez.

Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője helyettes szóvivője emlékeztetett arra, hogy a tavalyi évben több tucat tűzeset történt a temetők környékén a mécsesek és gyertyák használatával kapcsolatos gondatlanság miatt.