Kiadta a figyelmeztetést a rendőrség: nem is hinnénk, milyen veszélyek várnak ránk a temetőkben

Közeledik mindenszentek ünnepe és a halottak napja, ami azt jelenti, hogy hamarosan milliók indulnak útnak, hogy felkeressék a temetőket és leróják tiszteletüket elhunyt szeretteik előtt. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az Országos Rendőr-főkapitányság közös sajtótájékoztatót tartott, amelyen hangsúlyozták: a méltó és békés megemlékezés egyik legfontosabb feltétele a vagyonunk megóvása, miközben oda kell figyelni a tűzvédelemre és a szabályos közlekedésre is.
Varga Balázs, az ORFK Bűnmegelőzési Osztály vezetője kiemelte, hogy a bűnmegelőzési szakemberek és a rendőrség fokozott jelenléttel segítik a lakosságot következő napokban. Mint elhangzott, a bűnözők gyakran kihasználják a nagy tömeget és a zsúfoltságot.
– Rossz szándékú emberek mindig akadnak – hangsúlyozta a szakember.
Az egyenruhások hangsúlyozták: indulás előtt érdemes tájékozódni a közútkezelő vagy a rendőrség oldalain az aktuális forgalmi rendről, és célszerű elkerülni a legnagyobb csúcsforgalmat.
– A magunkkal hozott táskákat, pénztárcákat és értéktárgyakat soha ne hagyjuk őrizetlenül – sem a sírhelyeknél, sem a gépjárművek utasterében látható helyen. Az autóban parkoláskor minden értéket a csomagtartóban kell elhelyezni.
Berzai Zsolt, az ORFK Balesetmegelőzési Osztály vezetője hangsúlyozta: az őszi, korán sötétedő időjárás miatt kiemelten fontos a láthatóság; érdemes fényvisszaverő eszközöket, karszalagokat használni, különösen a gyalogosan közlekedőknek és a kerékpárosoknak.
– Ne engedjük el egyedül idős rokonainkat a temetőkbe; ha van rá mód, kísérjük el őket, hiszen a kísérő jelenléte önmagában jelentős visszatartó erő a rossz szándékúakkal szemben.
Közlekedésbiztonság az utakon és a parkolókban
Az őszi, sokszor csapadékos vagy ködös időjárás, valamint a korai sötétedés miatt nagyobb odafigyelést igényel a vezetés. A látás és látszódás alapelve most kulcsfontosságú. A temetőkhöz közeli parkolókban és útszakaszokon fokozott torlódásokra kell számítani. A gépjárművet mindig úgy kell leparkolni, hogy azzal ne akadályozzuk a forgalmat vagy a többi közlekedőt, és ne hagyjunk semmit látható helyen az autóban.
A rendőrség mindent megtesz a gyalogosok és kerékpárosok védelméért, de a közlekedők saját körültekintése is elengedhetetlen a balesetek elkerüléséhez.
Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője helyettes szóvivője emlékeztetett arra, hogy a tavalyi évben több tucat tűzeset történt a temetők környékén a mécsesek és gyertyák használatával kapcsolatos gondatlanság miatt.
– A gyertyák és mécsesek meggyújtása előtt a sír környezetét alaposan meg kell tisztítani a száraz aljnövényzettől, avartól és papírdekorációktól, mivel a száraz növényzet rendkívül könnyen lángra kaphat. A meggyújtott mécseseket soha ne hagyjuk felügyelet nélkül, és távozás előtt – vagy ha már leégtek – bizonyosodjunk meg arról, hogy teljesen elaludtak – szólította fel a nyilvánosságot a tűzoltó őrnagy, jelezve, hogy mennyire helytelen hagyomány, hogy mindenszentek ünnepén gyakorlatilag égő mécsesek világítják meg a sírkerteket.
Mindenszentek napján sokan gyújtanak mécsest
A katasztrófavédelem szerint nemcsak a temetőkben, hanem az otthoni ünnepi dekorációknál és mécseseknél is ügyelni kell arra, hogy éghető anyag ne legyen a lángok közelében, és a huzatos helyre helyezett gyertyák elkerüljék a tűzveszélyt.
A szakemberek egyhangú kérése, hogy az elkövetkező napokban mindenki fokozott figyelemmel, türelemmel, a szabályok betartásával közlekedjen és emlékezzen.