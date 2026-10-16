Botrány a Miniszterelnökségen: tervutasításos feljelentési kényszer van a tárcánál?

Döbbenetes információk láttak napvilágot a Miniszterelnökség belső működéséről. Bohár Dániel riporterhez eljutott értesülések szerint a Ruff Bálint által vezetett tárcánál kiadták az ukázt: minél hamarabb és minél több feljelentést kell tenni a korábbi Orbán-kormány ellen, mivel a minisztérium állítólag jelentős lemaradásban van a többi tárcához képest.

Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter (Fotó: Ladóczki Balázs)

Bohár Dániel információi szerint külsős ügyvédi irodák munkatársai egyesével idézik be azokat a minisztériumi tisztviselőket, akik már az előző kormány idején is a tárcánál szolgáltak. A hírek szerint egyetlen munkavállalóval szemben akár hat-hét ügyvéd is helyet foglal, akik órákon keresztül faggatják a dolgozókat a korábbi kabinet működéséről és döntéseiről.

Kellemetlen kérdéseket kapott a Miniszterelnökség

A riporter az ügyben azonnal kérdéseket intézett Ruff Bálinthoz. Egyebek mellett arra vár választ, hogy:

Igaz-e a hír, miszerint azok a munkatársak távozhatnak hamarabb a kikérdezésekről (vagy tarthatják meg pozíciójukat), akik terhelő vallomást tesznek a korábbi kormányzatra?

Milyen utasítások alapján járnak el a külsős jogászok?

A kiszivárgott információkban két konkrét ügyvédi iroda neve is előkerült: az egyik az AZS Partners Ügyvédi Iroda, a másik a Dr. Szabó István Ügyvédi Iroda.

Elengedhetetlen tisztázni, hogy ezek az irodák pontosan milyen megbízás alapján, milyen feladatkörben és mekkora megbízási díjért – azaz mennyi közpénzért – végzik a dolgozók faggatását.

Jogos átvilágítás vagy politikai hajtóvadászat?

Míg egy új vezetés részéről a korábbi működés törvényes átvilágítása megszokott eljárás lehet, a minisztériumi dolgozókra gyakorolt szisztematikus nyomásgyakorlás és az előre elvárt, „kvótaszerű” feljelentésszám kikényszerítése teljesen más megvilágításba helyezi az ügyet.

Ruff Bálintnak és a Miniszterelnökségnek mielőbb tisztáznia kell a nyilvánosság előtt: ki rendelte el az eljárást, pontosan mit várnak el a külsős ügyvédektől, és mennyi adófizetői pénz megy el erre az akcióra.