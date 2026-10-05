Kínos levél szivárgott ki a Ruff Bálint vezette Miniszterelnökségről: a dolgozókat úgy kell noszogatni, hogy beérjenek időben

A Világgazdaságnak nyilatkozó minisztériumi dolgozók szerint különös állapotok alakultak ki a Tisza-kormány csúcsminisztériumában. Miközben Magyar Péter és a kormányzat kommunikációjában rendszeresen az jelenik meg, hogy a kabinet megfeszített tempóban dolgozik, egy belső levél szerint a Miniszterelnökségen még arra is fel kellett hívni a munkatársak figyelmét, hogy tartsák be a hivatalos munkaidőt.

Ruff Bálint és Magyar Péter a parlamentben – Fotó: Ladóczki Balázs

A Miniszterelnökségen reggel 8 órára kellene beérni, ez nem mindenkinek sikerül

A levelet Ducsay Zsuzsanna közigazgatási államtitkár, Ruff Bálint egyik közvetlen munkatársa küldte ki a Miniszterelnökség dolgozóinak. A levél a munkaidővel kapcsolatos tapasztalatokra hívja fel a figyelmet. A tájékoztatás szerint a főszabály alapján hétfőtől csütörtökig reggel 8 órától 17 óráig tart a munkaidő, pénteken pedig 8 órától 14 óráig. A levél szerint ettől saját hatáskörben nincs lehetőség eltérni.

Ehhez képest Ducsay Zsuzsanna azt írta, hogy az Alkotmány utca 5. szám alatti épületben több alkalommal is azt tapasztalta, hogy

a munkatársak csak reggel 8 óra 30 perc és 9 óra között érkeznek meg. Vagyis egyesek akár egy órával a hivatalos munkakezdés után kezdik meg a munkát.

A levél szerint ezzel párhuzamosan arra is van példa, hogy többen már 17 óra előtt távoznak. Az államtitkár ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy vannak olyan dolgozók, akik a munkaidő kezdete előtt érkeznek és a hivatalos munkaidő után is dolgoznak.

Ducsay Zsuzsanna ezért arra kérte a kollégákat, hogy tartsák be a munkaidő kezdetét és végét.

A levélben arra is hivatkozott, hogy a Miniszterelnökségen rengeteg a munka.

Mindez azért lehet különösen kínos a Tisza-kormány számára, mert a Miniszterelnökség nem egy jelentéktelen háttérintézmény, hanem a kormányzati működés egyik központja. A tárcát Ruff Bálint vezeti, az Alkotmány utca 5. szám alatti épület pedig Magyar Péter székhelye is.

Több tucat dolgozót küldtek el a nyáron

A belső levél különös fényt vet a Miniszterelnökségen korábban történtekre is. Júniusban több tucat munkatárs távozott a tárcától, a 24.hu akkori értesülései szerint az elbocsátottak között az Orbán Balázs korábbi kabinetjéhez tartozó dolgozók is voltak. A lap szerint 41 embernek mondtak fel, és az elbocsátásokat Ducsay Zsuzsanna is közölte az érintettekkel.